Четыре знака зодиака получат шанс сделать что-нибудь замечательное 28 августа: гороскоп

Небесные транзиты наконец-то выравниваются и создают благоприятные условия для новых начинаний. Завершение периода ретроградного Меркурия и Луна в Раке побуждают к принятию ключевых решений и избранию нового жизненного пути.

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В этот период особенно повезет четырем знакам зодиака. Согласно прогнозу Овны, Раки, Львы и Водолеи смогут сделать что-то замечательное – что-то, что принесет свет и добро в мир.

Овен

Основная причина, почему вы будете так восприимчивы к переменам 28 августа, заключается в том, что Луна в Раке – это тот транзит, который придает чувствительности. Вы словно окажетесь на эмоциональных качелях. В настоящее время важно прислушиваться к интуиции – она подскажет правильные решения.

Вам нужна особая чувствительность и восприимчивость, чтобы понять уникальное сообщение вселенной, которое следует к вам. Быть уязвимым – это нормально. Возможно, вы некоторое время находились в обороне, считая, что вам нужно оградить себя от эмоционального воздействия. Но во время Луны в Раке вы увидите, что теперь можно сложить свой щит, поскольку мир принесет хорошие новости.

Рак

Во время Луны в Раке 28 августа вы будете особенно чувствительны к происходящему вокруг вас и это может вызвать у вас ощущение гиперуязвимости или может помочь вам что-то четко увидеть. В вашем случае вселенная хочет, чтобы вы обрели баланс.

Возможно, вы недавно пережили нестабильный период. Вас преследовали тревоги, стрессы и неудачи. Все решения принимались импульсивно, и хотя это совсем не похоже на вас, вы все равно действовали в соответствии с тем, что считали правильным. Вы сделали выбор, который сейчас считаете опрометчивым. Транзит Луны принесет вам важное осознание того, куда нужно двигаться дальше.

Лев

Этот день принесет избавление от напряжения. Вселенная пришлет вам важное сообщение: все будет хорошо и вам больше не нужно излишне думать над определенной проблемой.

Поскольку у Вас есть поддержка Луны в Раке, стоит больше прислушиваться к голосу сердца. Не следует воспринимать события так тяжело. Да, недавно у вас был непростой период, но вы точно знаете, как справиться со сложными ситуациями. Вы умеете брать на себя ответственность.

Водолей

28 августа вы получите специальное уведомление от вселенной. Основная идея послания состоит в том, что мнения других не должны иметь над вами власти. Важно идти своим путем и соблюдать ценности, в которые вы верите.

Это значит, что вам следует меньше заботиться о том, что о вас думают другие, а больше о том, что для вас имеет самое большое значение. Луна в Раке и прямое движение Меркурия – это астрологические транзиты, которые восстановят порядок в вашей жизни.

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