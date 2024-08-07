Четыре знака зодиака последуют зову сердца 7 августа: гороскоп

Получить послание от Вселенной, это как выиграть в лотерею. Она помогает четко увидеть путь вперед и поверить в свои силы.

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В среду, 7 августа, на такое послание могут рассчитывать представители четырех знаков зодиака. И астрологи уже назвали счастливчиков.

Телец

Ваше послание дня — будьте собой, что бы вам ни говорили. Просто делайте то, что вы делаете по-своему, и не беспокойтесь о нескончаемом море скептиков, стремящихся поколебать вашу веру в себя. Вы не делаете все неправильно, вы просто поступаете не так, как им хочется. Но их путь — это то, чего вы даже не должны даже касаться. Быть настоящими и оригинальными – это то, что у вас получается лучше всего, и даже если это кого-то раздражает, разве это вас волнует? Вы никогда не были теми, кого можно запихнуть в стандарты, и никогда не будете. В среду у вас будет шанс сделать что-то необычное и, вполне возможно, мятежное. Так что идите до конца – туда, куда ведет вас ваше сердце, только вы знаете, что для вас лучше всего.

Близнецы

В тот день, когда вы подстраиваетесь под общество, вы вдруг становитесь кем-то другим, точно не собой. И вы не должны этого допускать. Вы постоянно соблюдали собственный ритм и Вселенная сейчас говорит вам стоять на своем и оставаться верным себе. Может быть, вы сейчас этого не чувствуете, но у вас очень сильная воля, и это не дает вам подстраиваться под общество. Даже если над вами смеются, продолжайте идти своим путем. Вы всегда должны оставаться верными своим стандартам. Живите не так, как все, и не чувствуйте себя из-за этого плохо. Оставайтесь сильными и верными себе. Это единственный путь для вас.

Весы

Для вас было бы почти невозможно не следовать тому, что говорит вам ваше сердце. Поскольку вы всегда были целостной личностью, вы увидите, что единственное, что Вселенная должна сказать нам, это продолжать в том же духе. Вы поступаете правильно. Иногда вам действительно трудно быть столь оригинальной личностью, особенно когда вы обнаруживаете, что работаете с людьми, завидующими вашим способностям. Или просто не могут справиться с теми, кто отличается. Но вы именно такой человек, и сейчас это ясно проявляется. Сегодня гораздо проще быть собой, чем отвечать чьим-то ожиданиям относительно того, кем вы должны быть.

Стрелец

Хотя может показаться, что вам не нужна эта дополнительная поддержка, когда дело доходит до демонстрации вашей силы или оригинальности, иногда вы все же чувствуете, что толкаете валун на гору, когда дело доходит до того, чтобы показать другим, чего вы стоите. Однако вам не нужно так стараться. И это ваше послание от Вселенной. Вы прекрасны именно в том образе, который вы захотели сотворить. Да, вы ослепляете и поражаете, и это всегда выделяет вас. Некоторые ценят это, а некоторые не могут этого вынести. Будьте яркой звездой, которой вы себя знаете. Будьте величием, в которое вы верите. Не беспокойтесь о том, что вы можете казаться чудаком или чудачкой. В этом тоже есть сила.

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