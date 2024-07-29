Chevrolet Lacetti больше не будут выпускать: производство закрыли

Мир автомобилей постоянно меняется, требуя от производителей адаптации к новым технологиям, требованиям рынка и экологическим стандартам. В этом контексте решения о прекращении производства известных моделей становятся понятным явлением.

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О том, что Chevrolet решила закрыть производство модели Lacetti, было известно еще в 2020 году. Однако недавно сайт Автострада сообщил, что последний экземпляр уже сошел с конвейера.

Chevrolet Lacetti, впервые представленный в 2002 году, быстро завоевал сердца автомобилистов благодаря своей бюджетности, просторному салону, неприхотливой конструкции и т.д. Модель выпускалась в 12 странах мира, но в последнее время ее собирали только в Узбекистане. Следует отметить, что в Украину ее поставляли под названием Daewoo Gentra.

Последний Chevrolet Lacetti имеет черный цвет и оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором на 107 л. с., ABS, кондиционером и подогревом сидений. Стоимость модели составляет 13 300 долларов.

Преемником бюджетного автомобиля стал Chevrolet Onix. Он дороже Lacetti, но при этом лучше оснащен и в целом является более современным. Его комплектация включает ABS, электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистему и Android Auto с Apple CarPlay. Топовый вариант получит климат-контроль, подогрев сидений и камеру заднего вида.

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