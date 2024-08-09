Чистое спокойствие на дороге: самые безопасные электромобили 2024 года

В 2023 году 18% всех новых проданных по всему миру автомобилей были электрическими, тогда как пять лет назад электрокары занимали лишь 2% доли рынка новых авто. Одной из главных причин столь быстрого роста является все большая безопасность машин на электродвигателях.

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Издание Cars US News собрало несколько новых моделей электрокаров, поражающих показателями безопасности по результатам тестов. За основу рейтинга они приняли заявленную оснащенность авто современными функциями предотвращения столкновений, а также результаты краш-тестов, проведенных американским Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS).

Nissan Leaf

Оценка безопасности: 9/10

Общая оценка: 7,1/10

Если вы планируете ездить только на работу и не требуете места для пассажиров или груза, Nissan Leaf станет для вас оптимальным выбором. Leaf был одним из первых серийных электромобилей, поэтому все недостатки в нем уже успели устранить. Несмотря на неспортивную внешность, этот электрокар может удивить быстрым ускорением и маневренностью.

К минусам Leaf можно отнести небольшой запас хода 240-340 км, а также не самый лучший салон. Однако модель поставляется большим количеством стандартных функций, включая удобную информационно-развлекательную систему и больше технологий помощи водителю, чем у основной массы конкурентов.

Audi Q4 e-tron

Оценка безопасности: 9,1/10

Общая оценка: 7,3/10

Audi Q4 e-tron – это недорогой электрический внедорожник с просторными сиденьями и длинным списком стандартных функций. Все модели оснащены ключевыми преимуществами, в том числе 11,6-дюймовым сенсорным экраном, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и множеством функций безопасности. В 2024 году Q4 e-tron получит также адаптивный круиз-контроль с системой помощи при центрировании полосы движения.

Q4 e-tron может проехать до 425 км на одном заряде, что неплохо, но далеко не впечатляюще. Также он имеет не лучшую производительность, может быть достаточно жестким в езде и некоторые водители жалуются на чувствительность вождения. А еще с базовым двигателем Q4 e-tron чувствует себя недостаточно мощным на шоссе. Если хотите взять все от передвижения по шоссе, выбирайте двухмоторную версию.

Rivian R1S

Оценка безопасности: 9,2/10

Общая оценка: 8,2/10

Rivian R1S называют одним из лучших электромобилей своего класса. Его роскошный салон обеспечивает удобные трехрядные сиденья и большое пространство для багажа. Стандартная информационно развлекательная система в значительной степени полагается на 16-дюймовый сенсорный экран. Однако, к большому разочарованию многих пользователей смартфонов, Apple CarPlay и Android Auto недоступны. Однако длинный список стандартных функций включает систему камер кругового обзора и полуавтономное вождение, что компенсирует этот недостаток.

R1S быстро ускоряется, уверенно преодолевает повороты и не испытывает проблем с бездорожьем. Однако его езда не самая плавная, а рейтинг MPGe ниже для класса. Запас хода составляет от 420 до 645 км в зависимости от комплектации.

Volkswagen ID.4

Оценка безопасности: 9,5/10

Общая оценка: 7/10

Как один из самых дорогих вариантов в этом списке, Volkswagen ID.4 дает много возможностей за умеренные деньги. Он имеет достаточное пассажирское и грузовое пространство, а также множество стандартных функций, включая некоторые не очень распространенные технологии помощи водителю, такие как адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке.

ID.4 разгоняется достаточно быстро для большинства дорожных ситуаций. Он обеспечивает спокойную езду и безопасность на поворотах. Однако многие конкуренты с электрическими внедорожниками обладают большим запасом хода и более быстрой производительностью. В зависимости от конфигурации трансмиссии ID.4 может проехать от 335 до 440 км на одном заряде. Показатели MPGe примерно средние для сегмента.

Audi Q8 e-tron

Оценка безопасности: 9,6/10

Общая оценка: 8,1/10

Audi Q8 e-tron имеет одну из самых высоких стартовых цен среди всех автомобилей в этом слайд-шоу. Тем не менее, он стоит каждой копейки. Это высококлассный пятиместный внедорожник, обеспечивающий спокойную езду и роскошный салон с современными технологиями. Однако не всем понравится многофункциональная информационно развлекательная система Audi.

Q8 e-tron может проехать до 480 км на одном заряде, что не уступает ведущим конкурентам. Однако его рейтинг MPGe несколько отстает. На поворотах эта Audi ведет себя легко, но ее система рекуперативного торможения не предлагает такого опыта вождения с одной педалью, как у электромобилей-конкурентов.

Hyundai Ioniq 5

Оценка безопасности: 9,7/10

Общая оценка: 8,4/10

Трудно найти более совершенный электрический внедорожник, чем Hyundai Ioniq 5. Он сочетает в себе потрясающую производительность, отличные показатели экономии и футуристические технологии. В салоне этого Hyundai достаточно места и для пассажиров, и для багажа. Список стандартных функций длинный и включает много технологий помощи водителю.

Несмотря на то, что Ioniq 5 вышел в серию только в прошлом году, он уже имеет ряд усовершенствований, включая увеличенный запас хода для отдельных моделей, высокую максимальную мощность буксировки и добавление системы подогрева аккумулятора в качестве стандартного оборудования для всех комплектаций.

Kia EV6

Оценка безопасности: 10/10

Общая оценка: 8,2/10

Несмотря на то, что Kia EV6 не так доступен, как многие другие предложения корейского автобренда, он доставляет удовольствие от управления, комфортен и имеет много функций. Модель получила высокую оценку безопасности и имеет длинный список расширенных функций помощи водителю. EV6 показывает запас хода от 350 до 500 км. Кроме того, его рейтинги MPGe оставляют некоторых конкурентов далеко позади.

EV6 имеет не так много недостатков, но один из них – ограниченное пространство багажника. Кроме того, некоторые могут считать, что автомобиль слишком сильно зависит от сенсорных элементов управления. Это может отвлекать вас при управлении автомобилем, поэтому на это стоит обратить внимание во время тест-драйва.

Ford Mustang Mach-E

Оценка безопасности: 10/10

Общая оценка: 8,3/10

Ford Mustang Mach-E – это скорее электрический внедорожник, имеющий большую мощность и изящно преодолевающий повороты. Тем не менее, его тормоза могут оказаться слишком чувствительными для некоторых водителей. Полностью заряженный Mustang Mach-E имеет запас хода от 360 до 500 км. Его рейтинг MPGe подобен показателям конкурентов.

Этот Ford может похвастаться роскошно оборудованным салоном с большим количеством места в обоих рядах и большим багажным пространством, чем почти у всех конкурентов. Mustang Mach-E оснащен функциями помощи водителю, а также в нем доступен полуавтономный режим вождения по шоссе BlueCruise с автоматическим управлением, ускорением и торможением.

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