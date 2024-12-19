Что Apple покажет на презентации в январе: самые ожидаемые анонсы

Компания Apple всегда внедряет самые современные технологии в свои устройства, поэтому можно ожидать интересные новинки уже в январе 2025 года. Вероятно, произойдет оптимизация программного обеспечения. Кроме того, Apple всегда уделяет большое внимание дизайну, поэтому можно ожидать стильных и элегантных решений.

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Эксперты поделились прогнозами касаемо январской презентации. Пока нет официального подтверждения о конкретных гаджетах и устройствах, которые могут быть представлены.

MacBook Air с чипом M4

Без сомнения, одним из самых ожидаемых анонсов является MacBook Air с чипом M4. Обозреватель Марк Гурман из Bloomberg подчеркнул, что у новых моделей, вероятно, будут экраны с диагональю 13 дюймов и 15 дюймов. Чип М4 будет способствовать улучшению мощности устройства и обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Внешний вид останется похожим на предыдущую модель, но могут появиться новые цвета или материалы. Базовая модель, как ожидается, будет иметь не менее 16 ГБ оперативной памяти, что станет стандартом MacBook Air.

iPhone SE 4

iPhone SE 4 объединяет мощную начинку флагманских моделей и компактный дизайн. Это будет надежный и производительный гаджет по доступной цене. Хотя точные детали дизайна еще не раскрыты, ожидается, что iPhone SE 4 унаследует многие элементы своих предшественников. Экран, скорее всего, будет OLED-панелью диагональю 6.1 дюйма. Это обеспечит яркие цвета и широкий угол обзора. Мощный процессор A16 Bionic будет способствовать быстрой и качественной работе. Камера нового iPhone SE получит 48 мегапикселей, что существенно улучшит качество фотографий. Смартфон будет работать на чипе A18, получит 8 ГБ оперативной памяти и поддержку ИИ.

iPad Air

Аналитики говорят, что Apple планирует выпустить две новые модели – 11-дюймовую и 13-дюймовую. Из основных обновлений – новый чип M3, который обеспечит еще большую скорость и эффективность. Ожидается, что iPad Air получит более мощный процессор. Модуль камеры может быть обновлен, чтобы обеспечить лучшее качество снимков и видео.

Mac Studio с чипами M4

Mac Studio получит новые чипы M4 Max и M4 Ultra для повышения производительности во всех сферах, от редактирования видео до научных расчетов. Mac Studio, вероятно, будет оснащен портами Thunderbolt 5, которые обеспечат скорость передачи данных до 120 Гбит/с. Объем оперативной памяти также может быть увеличен.

Новый iPad начального уровня

Параллельно с обновлением линейки Mac и других продуктов, Apple также работает над новым iPad исходного уровня. Этот планшет ориентирован на широкую аудиторию, которая ищет доступное и функциональное устройство для обучения, работы и развлечений. Эксперты говорят, что планшет будет иметь схожий дизайн с предыдущей моделью, но будет оборудован новым чипом, вероятно, A16 или A17 Pro.

Magic Keyboard для iPad

Magic Keyboard – это высококачественный аксессуар от Apple, который превращает iPad в полноценный ноутбук. Это не просто клавиатура, а целый комплект, включающий:

полноразмерную подсвеченную клавиатуру;

трекпад, позволяющий точно управлять курсором и выполнять многопальцевые жесты, как на MacBook.

защитный чехол;

зарядку iPad через USB-C.

AirTag 2

Apple готовит обновление к популярному трекеру AirTag. Ожидается, что AirTag 2 будет оснащен новым чипом U2, который обеспечит более точное определение местоположения и увеличит дальность действия. Apple традиционно уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности. Ожидается, что AirTag 2 получит дополнительные функции защиты пользователей от несанкционированного отслеживания.

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