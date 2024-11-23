Что делать, если ваши заметки iCloud исчезли: инструкция от Apple

iCloud – облако хранения и обслуживания данных от компании Apple. Недавно в сети было много сообщений о том, что некоторые пользователи iPhone временно потеряли все свои заметки в приложении Notes после того, как приняли обновленные условия Apple iCloud.

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Аpple косвенно признали эту проблему в новом документе поддержки. Специалисты рассказали, что делать, если исчезли заметки.

Apple обнародовала официальный документ, где описаны шаги, которые следует выполнить, если ваши заметки iCloud не отображаются на Phone, iPad или Vision Pro.

К счастью, заметки можно повторно синхронизировать с iCloud.

Если ваши заметки iCloud не отображаются на гаджетах, выполните следующие действия.

Откройте приложение Настройки и коснитесь своего имени. Нажмите iCloud и выберите Notes. Убедитесь, что функция Синхронизировать это устройство включена, а затем проверьте приложение Notes. Если вы еще не видите заметок, перезагрузите iPhone, iPad или Apple Vision Pro. После перезапуска еще раз проверьте настройки.

Специалисты говорят, что после этого заметки iCloud должны восстановиться и начать синхронизацию снова на устройствах, на которых вы вошли в ту же учетную запись Apple. После завершения синхронизации должно появиться содержимое, предварительно синхронизированное с iCloud.

Напомним, в сентябре Apple обновила условия использования iCloud, внеся некоторые незначительные изменения и в течение последних недель извещала пользователей об их принятии.

Исчезновение заметок было не единственной проблемой.

В другом новом документе поддержки Apple отметила, что пользователи iPhone, iPad и Vision Pro, получающие сообщения об ошибке "Невозможно выполнить действие", когда пытаются принять обновленные условия использования iCloud, должны обновить iOS, iPadOS или visionOS до последней версии и попробовать еще раз .

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