Что готовили на Масленицу 100 лет назад и сейчас: делимся рецептом ароматных яблочных блинов

100 лет назад, на Масленицу в Украине готовили традиционные блюда, многие из которых дошли до нашего времени. Однако меню отличалось от современного большей простотой и использованием натуральных продуктов.

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Редакция FoodOboz рассказывает, что готовили из еды и напитков на Масленицу 100 лет назад и рецептом вкусных яблочных блинов.

Основные блюда на Масленицу 100 лет назад:

1. Блинчики

Это главное блюдо Масленицы и они могли быть:

Постные (на воде) – готовились в те дни, когда избегали животных продуктов.

Богатые (на молоке, масле, яйцах) – пекли в состоятельных семьях.

Гречневые блины – очень популярны, потому что гречневая мука была доступна всем.

2. Вареники с сыром

В Полесье и в центральных регионах Украины вареники с домашним сыром считались обязательным блюдом. Их часто подавали со сметаной и медом.

3. Калачи и лепешки

В некоторых регионах пекли калачи или дрожжевые лепешки на масле – их символически раздавали гостям.

4. Кутья или компот

Хотя это больше рождественское блюдо, но ее могли готовить как праздничный десерт.

5. Молочные каши

Пшенная или гречневая каша на молоке была популярным блюдом в деревнях.

6. Рыбные блюда

На Масленицу еще нельзя было есть мясо, но разрешалась рыба. Поэтому готовили уху, жареную или печеную рыбу.

7. Творожная запеканка

Запеченный творог с яйцами и сметаной – один из прообразов современной творожной "бабки".

Чем запивали?

Медовуха или пиво – традиционные напитки для взрослых.

или – традиционные напитки для взрослых. Кисель – фруктовый или овсяный для детей.

– фруктовый или овсяный для детей. Чай или компот – общие напитки для всех.

Рецепт яблочных блинов:

Ингредиенты:

Молоко 250 мл

1 яйцо

Мука 100г

Сливочное масло 30г

1 яблоко

Сахар 2 ст.л.

Щепотка соли

Ванильный сахар 1ч.л

0,5 ч.л корицы

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, солью, добавьте молоко, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.

2. Яблоки натрите, добавьте корицу, сахар, ваниль и перемешайте, добавьте в тесто.

3. Пожарьте блины, смажьте маслом.

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