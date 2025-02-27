Что лучше есть перед употреблением алкоголя, чтобы не было похмелья: поможет один продукт

Некоторые люди могут проснуться с ясной головой и без каких-либо признаков похмелья после шумного застолья с друзьями, тогда как другие едва могут функционировать.

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Если вы планируете провести вечер в компании друзей или семьи, но боитесь, что с утра будет болеть голова, тогда лучше следовать совету врачей и съесть перед употреблением алкоголя "правильные" продукты, пишет OBOZ.UA.

Идеальным решением будет сыр. Он содержит много белка, жира и сложных углеводов, которые могут покрыть желудок, что уменьшает всасывание алкоголя. Этот продукт также может помочь организму лучше метаболизировать алкоголь и предотвратить повреждение печени.

Сыр также пополняет питательные вещества, поскольку он содержит витамин B и кальций. Эти специфические питательные вещества истощаются из организма при употреблении алкоголя.

Например, кальций может снизиться из-за алкоголя, тогда как витамин B необходим для энергетического обмена и помогает организму вырабатывать энергию, вырабатывать эритроциты и синтезировать ДНК.

В частности, сырой сыр лучше всего предотвращает неприятное похмелье.

При этом следует помнить, что не употреблять алкоголь лучше, чем любой алкоголь, однако, если вы собираетесь пить, не забудьте отведать немного сыра перед этим.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как быстро избавиться от похмелья.

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