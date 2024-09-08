Что нового покажут на Netflix: достойные внимания трейлеры хитовых сериалов

Осень – пора уюта, теплых пледов и просмотра интересных фильмов за чашкой горячего чая. Сезон премьер начался и на Netflix. В списке самых ожидаемых новинок – "Идеальная пара", "Монстры" и "Аркейн".

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Звездные актерские составы, увлекательные сюжеты с невероятными поворотами, напряженные отношения персонажей и немного юмора – премьеры обещают стать настоящими хитами. OBOZ.UA рассказывает о самых ожидаемых новинках сезона.

Идеальная пара

Если вы когда-то смотрели "Большую маленькую ложь", и вам понравился сюжет – стоит обратить внимание на "Идеальную пару", которую называют реинкарнацией сюжета "Лжи".

Сюжет интригует: Амелия Сакс выходит замуж за представителя одной из самых богатых семей "острова миллионеров" Нантакета. Известная писательница Грир Гаррисон Винбери, будущая свекровь Амелии, с нетерпением ожидает события и не жалеет денег на организацию свадьбы. Самое главное светское событие сезона прерывает страшная находка – на пляже возле семейного дома обнаружили мертвое тело. Дело набирает неожиданные обороты.

В главных ролях – Николь Кидман, Дакота Фанниг, Лиев Шрайбер, Билли Хоул, Ив Хьюсон, Меган Фейи, Майкл Бич, Донна Линн Чамплин и другие. "Идеальная пара" – экранизация бестселлера Элин Хильдербранд.

Монстры

Вскоре должен выйти второй сезон "Монстров". Сериал рассказывает об истории братьев-убийц Менендес, дело которых стало резонансным в США в 1990-х годах.

20 августа 1989 года братья Менендес убили своих родителей – Хосе и Мэри Луизу. Супруги погибли в гостиной собственного дома. Братья Лайл и Эрик произвели более 10 выстрелов из дробовика, а затем, тщательно обдумав алиби, позвонили по телефону 911 и сообщили, что неизвестные убили их родителей. Конечно, алиби оказалось не идеальным – но полиция сначала даже не подумала о вероятной причастности братьев. Все меняется, когда открывается тайна завещания Менендесов. Но у братьев своя правда, которую они и раскрывают на суде.

В главных ролях – Хавьер Бардем ("Дюна") Хлоя Севинья, Николас Александр Чавес и Купер Кох.

Оркейн

Появился трейлер второго сезона "Аркейн" – это анимационный сериал по мотивам игры League of Legends. Первый сезон признан одной из самых лучших адаптаций игр на телеэкранах.

Во втором сезоне продолжит развиваться сюжет начальной истории. Ситуация достигнет апогея. Противостояние Пилтовера и Зауна выйдет на новый уровень, как и разборки сестер.

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