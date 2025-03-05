Что посадить после капусты и что не стоит: советы дачникам

Огородничество – это не только умение выращивать вкусные и полезные овощи, но и искусство правильной планировки. Чтобы получить здоровый и обильный урожай, важно учитывать принципы севооборота.

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Капуста – культура, истощающая почву и оставляющая после себя специфические микроорганизмы, поэтому после ее выращивания следует тщательно подбирать следующие культуры. OBOZ.UA рассказывает, какие растения лучше высаживать после капусты, а каких следует избегать.

Почему важно придерживаться севооборота

Севооборот позволяет сохранить плодородие почвы, избежать истощения земли и уменьшить риск распространения болезней и вредителей.

Капуста нуждается в большом количестве питательных веществ, в частности органики, поэтому после нее следует высаживать культуры с другими потребностями в питании.

Что можно сажать после капусты

Существует немало культур, которые будут хорошо расти на капустных грядках в следующем сезоне. Они не только используют остаточные питательные вещества, но и помогут оздоровить почву.

Оптимальные культуры для высадки:

Корнеплоды – картофель, морковь, столовая свекла;

Луковые – репчатый лук, севок, чеснок;

Пасленовые – томаты, перец, баклажан;

Зелень – петрушка, сельдерей, укроп, шпинат, салат;

Тыквенные – огурцы, кабачки, патиссоны;

Бобовые – горох.

Если планируется посадка томатов, осенью грядку следует перекопать и внести 5 кг перегноя в 1 кв.м, 25 г калийной соли и 25 г суперфосфата.

Для кабачков рекомендуют добавить по ведру перегноя, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на кв.м.

Что не стоит сажать после капусты

Не все культуры будут хорошо чувствовать себя на капустной грядке. Особенно это касается представителей семейства крестоцветных, поскольку они имеют общие вредители и болезни.

Нежелательные культуры:

редька;

редис;

репа;

горчица;

брюква.

Эти растения могут пострадать от почвенных болезней, которые оставила после себя капуста, а также привлечь вредителей, которые уже есть на участке.

Лучшее соседство на грядке

Чтобы максимально эффективно использовать площадь огорода, можно высаживать рядом положительно влияющие друг на друга культуры.

Дружественные соседи для капусты:

Сельдерей – отпугивает капустницу;

Шалфей, чабрец, укроп – уменьшают количество вредителей;

Бархатцы – природное средство борьбы с вредителями.

Несовместимые соседи:

Земляника – капуста создает чрезмерное затенение и угнетает ее рост;

Помидоры – не лучшее сочетание из-за разных потребностей во влажности и питании.

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