Что посмотреть на День святого Валентина: фильмы для романтического вечера

День святого Валентина – это прекрасная возможность провести вечер за просмотром уже ставших культовыми классических ромкомов. Независимо от того, предпочитаете ли вы легкие романтические комедии или фильмы с более глубоким содержанием, в нашей подборке каждый найдет что-то для себя.

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OBOZ.UA подготовил для вас лучшие романтические фильмы, которые заставят задуматься о своем отношении к окружающим и жизни в целом. Эти фильмы – настоящий эмоциональный коктейль, который подойдет как для вечера вдвоем, так и для одинокого просмотра.

Возлюбленный из будущего (About Time, 2013)

Это романтическая комедия с элементами научной фантастики, рассказывающая историю Тима Лейка, молодого человека, узнающего свою способность путешествовать во времени. Каждый раз он может изменять события своей жизни, пытаясь сделать его лучше, особенно в вопросах любви, когда он встречает свою будущую жену. Тем не менее, с каждой попыткой изменить свое прошлое, Тим осознает, что иногда лучше всего — это принять реальность такой, какая она есть.

Стажер (The Intern, 2015)

Это комедийный фильм о Бене Виттакере, 70-летнем мужчине, который решает стать стажером в компании, специализирующейся на моде. Несмотря на свой возраст, Бен чувствует потребность оставаться активным, и его опыт жизни оказывается очень полезным для молодого коллектива, не знающего, как реагировать на его присутствие. Он становится незаменимым помощником для своей молодой начальницы, которую играет Энн Гетевей, и помогает ей с личными и профессиональными трудностями. Фильм рассказывает о важности опыта, взаимодействии между поколениями и поиске своего места в жизни на любом этапе.

27 свадеб (27 dresses, 2008)

Это романтическая комедия о Джейн Николз, мечтавшая об идеальной свадьбе, но вместо этого являвшаяся постоянной дружкой женихов на 27 свадьбах. Она влюблена в своего босса Джорджа, но ее сестра Тесс начинает встречаться с ним, что создает конфликт между сестрами. Джейн встречает журналиста Кевина, который сначала кажется циником, но со временем начинает влюбляться в нее. В конце фильма Джейн и Кевин женятся на идеальной свадьбе, на которой присутствуют все 27 ее подруг.

Шпион по соседству (The Spy Next Door, 2010)

Комедия, в которой Джеки Чан играет добродушного китайца, занимающегося присмотром за соседскими детьми. Когда один из детей случайно получает секретный код, на главного героя и детей начинают нападать агенты. Следовательно, Джеки вынужден использовать свои шпионские навыки, чтобы защитить малышей от опасности. Это веселая и увлекательная история о приключениях и неожиданной борьбе со злом, в которую попадают обычные дети.

Клятва (The Vow, 2010)

Фильм "Клятва" рассказывает трогательную историю о паре, которая после автомобильной аварии наталкивается на трудности, когда жена Пейдж теряет память и не помнит своего мужа Лео. Лео вынужден снова завоевать ее сердце, помогая ей вспомнить их общую жизнь и чувства. Фильм вдохновлен реальными событиями и основан на истории Ким и Крикитт Карпентеров. Это драммедия о силе любви, преданности и борьбе за счастье, несмотря на испытания судьбы.

500 дней лета (500 Days of Summer, 2009)

Это романтическая драма, рассказывающая историю Тома и Саммер, имевших кратковременные отношения, полные эмоций и неопределенности. Том влюбляется в Саммер, но она не верит в настоящую любовь и не хочет серьезных отношений, что приводит к разрыву. После завершения отношений Том тяжело переживает, но впоследствии начинает искать новые возможности в карьере. После нескольких месяцев встреч Саммер признается Потому, что она обрела свою настоящую любовь в другом. В конце фильма Том встречает новую девушку, носящую имя Осень, символизирующую новое начало для него.

Немножко беременная (Knocked Up, 2007)

Это комедийная драма, рассказывающая о неожиданной беременности журналистки Элисон и беззаботного безработного Бена. После их случайной ночи вместе, Элисон узнает, что беременна, и ее жизнь резко меняется. Бен, не готовый к серьезным изменениям, должен найти способ понять свои чувства и взять на себя ответственность. В фильме прекрасно сочетаются юмор и серьезные темы, такие как отношения, ответственность и взросление.

Итак, война (This Means War, 2012)

Это романтическая комедия с элементами экшн, где два агента ЦРУ, Франклин и Да, попадают в сложную ситуацию, когда оба влюбляются в одну женщину — Лоран, которую играет Риз Уизерспун. Они решают установить правила, не раскрывать друг другу, что знакомы, и не мешать в совращении Лоран, но из-за использования технологий ЦРУ начинают шпионить за ней. Конфликт усугубляется, когда они узнают, что Генрих, преступник, ищущий мести, приехал в Америку и угрожает их жизнью. В конце концов, после борьбы с врагами один из агентов получает сердце Лоран, а другой восстанавливает отношения с бывшей женой.

В пяти шагах к любви (Five Feet Apart, 2019)

Это трогательная мелодрама о двух подростках, страдающих муковисцидозом, что заставляет их жить по строгим правилам и ограничениям, чтобы не заразить друг друга. Главные герои, Стелла и Уилл, должны оставаться на расстоянии не менее полутора метров, поскольку любой контакт может привести к смерти из-за инфекции. Несмотря на это, они влюбляются друг в друга, и их чувства становятся испытанием для обоих, ведь чем больше они хотят быть вместе, тем сильнее желание нарушить эти правила. Фильм исследует сложные отношения, борьбу за жизнь и любовь, стремящуюся преодолеть все барьеры.

Глубокое влияние (Sous Emprise, 2022)

Фильм рассказывает историю Роксаны, молодой женщины, которая страдает психическими расстройствами и постоянно находится в депрессии. Она изолирована от своего окружения, не может определиться с профессией и не находит смысла в жизни. Все меняется, когда она знакомится с Паскалем, чемпионом мира по фридайвингу, увлеченно рассказывающим о красоте подводного мира. Это знакомство становится поворотным моментом для Роксаны, и она решает отправиться в путешествие на южное побережье Франции, где открывает новый мир, приносящий ей необычные эмоции и адреналин. Она постепенно обретает себя, вырываясь из депрессии и начиная наслаждаться жизнью.

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