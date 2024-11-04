Что посмотреть на Netflix: какие фильмы и сериалы выйдут в первую неделю ноября
Начало ноября – особый период. Время Хэллоуинского декора прошло, а впереди – волшебная атмосфера Рождества. Netflix уже начинает показ праздничных историй. В первую неделю ноября зрителей ждут интересные премьеры – от драматических сериалов до познавательных документальных фильмов.
Каждый сможет найти что-то на свой вкус, поскольку на экраны выйдут как продолжение любимых историй, так и совершенно новые проекты. Какие фильмы и сериалы выйдут в первую неделю ноября на Netflix –читайте в материале.
Встретимся на следующее Рождество
- В ролях: Кристина Милиан, Дэвейл Эллис, Кофи Сирибо.
- Жанр: романтическая комедия.
- Релиз: 7 ноября.
Сюжет: Перед Рождеством случаются чудеса – и это основной мотив всех праздничных фильмов. Нью-Йорк в канун Рождества. Девушка, не верящая в романтику, пытается найти билет на рождественский концерт группы Pentatonix. Неожиданная встреча, казалось бы, может изменить ее жизнь. Но рискнет ли главная героиня снова поверить в любовь?
Обратный отсчет Пол-Тайсон
- В ролях: Джейк Пол, Майк Тайсон, Кэти Тейлор.
- Жанры: документальная лента о спорте.
- Релиз: 7 ноября.
Документальная лента позволит взглянуть на тренировки Джейка Пола и Майка Тайсона. Спортсмены готовятся к уникальному зрелищному матчу.
Внешние отмели (4 сезон)
- Актерский состав: Чейз Стуокс, Маделлин Клайн, Мэдисон Бэйли.
- Жанр: драма, подростковый телесериал, приключения.
- Релиз: 7 ноября.
Джон Би и его друзья, живущие на острове в Северной Каролине, отправляются на поиски потерянных сокровищ. Во время путешествия их ждет множество тайн и приключений.
Оркейн
- В ролях: Гейли Стайнфельд, Кейти Льюнг, Кевин Алехандро.
- Жанры: анимация, приключения, фэнтези.
- Релиз: 9 ноября.
Раздор между городами Питовер и Заун продолжается. Двум сестрам приходится сражаться по разные стороны баррикад в войне магических технологий и противоречивых убеждений.
Педро Парамо
- Релиз: 6 ноября.
- В ролях: Мануэль Гарсия-Рульфо, Теноч Уэрта, Долорес Эреди.
- Жанр: драма.
Экранизация книги Хуана Рульфо, в основе которой – история о мужчине, который ищет своего отца Педро Парамо. Поиски приходится вести в проклятом городе Комале, населенном привидениями. Очнувшись, главный герой понимает, что находится в мире мертвых.
Боец в клетке
- В ролях: Мелвин Бумер, Франк Гастомбид.
- Жанр: приключенческий боевик, драма.
- Релиз: 8 ноября.
Главный герой – молодой и амбициозный спортсмен, мечтающий стать профи. Все его попытки заканчиваются неудачами, пока случайный спарринг не дает ему долгожданного шанса проявить себя в бою с жестоким соперником.
Банк в осаде
- В ролях: Мигель Эрран, Мария Педраса.
- Жанр: криминальный сериал.
- Релиз: 8 ноября.
События происходят в 1981 году. Группа вооруженных лиц нападает на банк и захватывает сотни заложников. Журналистка стремится узнать подлинные мотивы грабителей и ведет свое расследование.
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