Что посмотреть на Netflix: какие фильмы и сериалы выйдут в первую неделю ноября

Начало ноября – особый период. Время Хэллоуинского декора прошло, а впереди – волшебная атмосфера Рождества. Netflix уже начинает показ праздничных историй. В первую неделю ноября зрителей ждут интересные премьеры – от драматических сериалов до познавательных документальных фильмов.

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Каждый сможет найти что-то на свой вкус, поскольку на экраны выйдут как продолжение любимых историй, так и совершенно новые проекты. Какие фильмы и сериалы выйдут в первую неделю ноября на Netflix –читайте в материале.

Встретимся на следующее Рождество

В ролях: Кристина Милиан, Дэвейл Эллис, Кофи Сирибо.

Жанр: романтическая комедия.

Релиз: 7 ноября.

Сюжет: Перед Рождеством случаются чудеса – и это основной мотив всех праздничных фильмов. Нью-Йорк в канун Рождества. Девушка, не верящая в романтику, пытается найти билет на рождественский концерт группы Pentatonix. Неожиданная встреча, казалось бы, может изменить ее жизнь. Но рискнет ли главная героиня снова поверить в любовь?

Обратный отсчет Пол-Тайсон

В ролях: Джейк Пол, Майк Тайсон, Кэти Тейлор.

Жанры: документальная лента о спорте.

Релиз: 7 ноября.

Документальная лента позволит взглянуть на тренировки Джейка Пола и Майка Тайсона. Спортсмены готовятся к уникальному зрелищному матчу.

Внешние отмели (4 сезон)

Актерский состав: Чейз Стуокс, Маделлин Клайн, Мэдисон Бэйли.

Жанр: драма, подростковый телесериал, приключения.

Релиз: 7 ноября.

Джон Би и его друзья, живущие на острове в Северной Каролине, отправляются на поиски потерянных сокровищ. Во время путешествия их ждет множество тайн и приключений.

Оркейн

В ролях: Гейли Стайнфельд, Кейти Льюнг, Кевин Алехандро.

Жанры: анимация, приключения, фэнтези.

Релиз: 9 ноября.

Раздор между городами Питовер и Заун продолжается. Двум сестрам приходится сражаться по разные стороны баррикад в войне магических технологий и противоречивых убеждений.

Педро Парамо

Релиз: 6 ноября.

В ролях: Мануэль Гарсия-Рульфо, Теноч Уэрта, Долорес Эреди.

Жанр: драма.

Экранизация книги Хуана Рульфо, в основе которой – история о мужчине, который ищет своего отца Педро Парамо. Поиски приходится вести в проклятом городе Комале, населенном привидениями. Очнувшись, главный герой понимает, что находится в мире мертвых.

Боец в клетке

В ролях: Мелвин Бумер, Франк Гастомбид.

Жанр: приключенческий боевик, драма.

Релиз: 8 ноября.

Главный герой – молодой и амбициозный спортсмен, мечтающий стать профи. Все его попытки заканчиваются неудачами, пока случайный спарринг не дает ему долгожданного шанса проявить себя в бою с жестоким соперником.

Банк в осаде

В ролях: Мигель Эрран, Мария Педраса.

Жанр: криминальный сериал.

Релиз: 8 ноября.

События происходят в 1981 году. Группа вооруженных лиц нападает на банк и захватывает сотни заложников. Журналистка стремится узнать подлинные мотивы грабителей и ведет свое расследование.

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