Что посмотреть с детьми: подборка фильмов о дружбе

Фильмы о дружбе – отличный способ провести время вместе с детьми, учить их важным жизненным урокам и ценить дружбу. Одной из таких лент является "Мост в Терабитию", рассказывающий о двух школьниках, создающих собственный волшебный мир.

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В ленте "Белль и Себастьян" маленький мальчик и его верная собака переживают вместе нелегкие времена в оккупированном селе. "Паутина Шарлотты" учит детей ответственности за свои поступки и важность поддержки в самые сложные моменты. "Двое: я и моя тень" — комедия о двух девочках, решивших изменить жизнь из-за небольшой хитрости. А "Девочка и лисенок" — нежная история о дружбе между ребенком и диким лесным созданием.

OBOZ.UA предлагает подборку фильмов на выходные, чтобы вместе с детьми провести время перед экраном и поделиться мыслями о вечных ценностях.

"Паутина Шарлотты" (Charlotte's Web, 2006)

Американский полнометражный фильм 2006 года основан на классической детской книге Е. Б. Войто. Режиссером выступил Гарри Виник, а сценарий написали Сюзанна Грант и Кэри Киркпатрик. Фильм рассказывает историю поросенка Уилбура, которого спасла девочка Ферн, и его дружбы с паучьей Шарлоттой, спасающей его жизнь, вплетая слова в свою паутину. В фильме озвучку Шарлотты исполнила Джулия Робертс, а роль Ферн сыграла Дакота Фаннинг.

Белль и Себастьян (Belle et Sébastien, 2013)

Французский фильм 2013 года режиссера Николя Ванье, основанный на книге Сесиль Обри. Действие фильма происходит в 1943 году в маленькой деревне Сен-Мартен во Французских Альпах во время немецкой оккупации. Семилетний сирота Себастьян живет со своим приемным дедушкой и племянницей, когда однажды встречает огромную дикую собаку, которую в селе боятся, считая ее хищником. Постепенно между мальчиком и собакой возникает доверие и сильная дружба, и он называет его "Белль". Теперь Себастьян имеет секретную союзницу, помогающую ему пережить сложные времена войны и одиночества.

"Двое: Я и моя тень" (It Takes Two, 1995)

Американская романтическая комедия 1995 года, режиссером которой стал Энди Теннант. В главных ролях снялись сестры Олсон, Кирсти Элли и Стив Гуттенберг. Фильм рассказывает о двух девушках, Аманде и Алисе, которые невероятно похожи друг на друга. Аманда, сирота, встречает Алису, дочь богатого бизнесмена, и решает, что ее отцу больше подойдет Алисина воспитательница Диана. Для того чтобы соединить их, девушки меняются местами и пытаются собрать все свои силы, чтобы осуществить план, невзирая на многочисленные препятствия и непредсказуемые ситуации.

"Мост в Терабитию" (Bridge to Terabithia, 2007)

Американский драмедийный фильм 2007 года, режиссера Габора Чупо, основанный на одноименном романе Кэтрин Патерсон. Сюжет рассказывает о десятиминутном парне Джесси Аронзе, который живет в бедной многодетной семье и находит утешение в рисовании. Его жизнь меняется, когда он встречает новую девочку в школе Лесли Берк, с которой они создают вымышленное королевство Терабитию.

Дети вместе переживают фантастические приключения, но трагедия сменяет все, когда Лесли погибает во время посещения Терабитии. Джесси, чувствуя себя виноватым, находит способ сохранить память о своей подруге и продлить жизнь, построив мост через реку, чтобы пригласить свою сестру в это замечательное место.

"Девочка и лисенок" (Le Renard et l'enfant, 2007)

Французский фильм режиссера Люка Жаке, рассказывающий о невероятной дружбе между девочкой и лисичкой. Однажды в осеннее утро девочка Лулу случайно встречает лисенка на лесной тропе. Это знакомство приводит к дальнейшим увлекательным приключениям, которые открывают Лулу таинственный мир дикой природы. Она становится свидетелем различных природных явлений, таких как погоня рыси или борьба волчьей стаи с лисой. Благодаря этому опыту, девочка переживает важные изменения в своей жизни.

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