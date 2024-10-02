Что празднуют 2 октября в Украине: все об этом дне
Каждый день календаря имеет свой особый шарм и значение. Например, 2 октября – это дата наполненая событиями и праздниками, как религиозными, так и светскими.
Также этот день сыграл немаловажную роль в мировой истории. Более подробно о нем и его значении рассказывает OBOZ.UA.
Чествование памяти священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста
2 октября христианское сообщество чтит память трех важных фигур – священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста. Киприан сначала занимался магией и языческими религиями, но впоследствии обратился в христианство благодаря глубокой вере Юстины, выдержавшей его искушения и преследования.
После своего обращения Киприан стал ревностным защитником веры и проповедником христианских ценностей, однако впоследствии обоих верующих подвергли пыткам, которые они достойно выдержали благодаря Богу. Глядя на мучеников, воин Феоктист также объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.
Чествование памяти блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского
В этот день также чествуют блаженного Андрея, известного в христианской традиции как Христа ради юродивого. Он жил в Константинополе и получил особую славу благодаря тому, что встал на один из самых парадоксальных путей святости. Андрей добровольно принял вид и поведение сумасшедшего для того, чтобы стать ближе к Богу. За это он получил дар прозорливости и многих спас от душевной смерти.
Международный день ненасилия и День Махатмы Ганди
2 октября мир отмечает Международный день ненасилия, провозглашенный ООН в 2007 году. Этот праздник приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди, лидера индийского национально-освободительного движения, ставшего символом борьбы за свободу и права человека мирным путем. Он пропагандировал ненасилие и верил, что оно и гражданское сопротивление могут привести к устойчивому миру и справедливости без принуждения и страданий.
Также Ганди сыграл решающую роль в обретении Индией независимости от Великобритании, поэтому 2 октября также отмечают день этого великого лидера.
Другие праздники 2024 года
- Всемирный день сельскохозяйственных животных;
- День случайных актов поэзии;
- Рош га-Шана или еврейский Новый год.
Знаменные события
1836 год – Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия, которое привело к созданию его теории эволюции.
1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский начал формирование украинской национальной гвардии.
1990 - представители Студенческого братства Львова и Украинского студенческого союза начали политическую голодовку на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Независимости) в Киеве.
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