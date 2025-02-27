Что приготовить на Масленицу? Три соленые начинки для блинов от Тани Песик
На этой неделе украинцы отмечают Масленицу – праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. Главным блюдом являются блины, которые по форме похожи на солнце. Масленица продлится до 2 марта, так что у вас еще есть время отведать разнообразные начинки и приобщиться к празднику!
Участница шоу "VIP Тернополь" Татьяна Песик, телепремьера которого состоится 3 марта в 20:00 на Новом канале, поделилась с FoodOboz вкусными рецептами блинов по случаю праздника.
С красной рыбой
Ингредиенты:
- рыба красная соленая – 200 г
- огурец – 1 шт.
- крем-творог – 150 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурец соломкой. Также, если нужно, сделайте кусочки красной рыбы поменьше.
2. Смажьте готовый блин крем-сыром. Выложите огурец и рыбу.
3. Закрутите блинчик с начинкой и нарежьте.
С ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- ветчина – 100 г
- сыр твердый – 100 г
- укроп – 2 веточки
- майонез – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Натрите сыр на мелкой терке.
2. Добавьте нарезанный укроп и заправьте майонезом. Приведите по вкусу солью и перцем.
3. Заверните начинку в блинчик.
С крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- сыр моцарелла – 100 г
- майонез или йогурт греческий – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разберите крабовые палочки на волокна. Натрите сыр и мелко порежьте зубчики чеснока.
2. Добавьте майонез или греческий йогурт, соль и перец. Тщательно перемешайте.
3. Выложите готовую начинку на блины и заверните в рулетик. Приятного аппетита!
Успейте приготовить блины и начинки к ним по рецептам Татьяны Песик к праздничному столу на Масленицу. А также смотрите телепремьеру шоу от " VIP Тернополь" 3 марта в 20:00 на Новом канале!
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