Что сделать, чтобы стаканы после посудомоечной машины были кристально прозрачными: один совет

Нет ничего хуже, чем обнаружить мутные следы на посуде, особенно когда вы принимаете гостей. К счастью, это больше не будет проблемой, поскольку эксперт поделился простым способом решения.

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Итак, если вы вытащили стаканы и бокалы из посудомоечной машины, а на них до сих пор мутные пятна, не волнуйтесь. Эксперт по WhichUK утверждает, что вам нужно сделать одну простую вещь. В недавнем ролике, опубликованном в TikTok, он рассказал о лайфхаке для очистки.

Он заключается в том, что вам нужно добавлять во время цикла соль для посудомоечной машины,

Посудомоечным машинам нужна мягкая вода, но в большинстве из нас она или средней жесткости или высокой. У Вашей посудомоечной машины есть специальные смоляные шарики, которые поглощают минералы жесткой воды, что позволяет мыть посуду мягкой водой.

Именно из-за выделения смолы ваши стаканы имеют мутные пятна после мытья. Поэтому следует воспользоваться солью для посудомоечных машин. Но не беспокойтесь о брендах премиум-класса, любая купленная вами соль для посудомоечных машин сделает свою работу.

Прежде чем что-либо делать, для начала лучше проверить жесткость воды в вашем регионе. Отрегулируйте машину в соответствии с руководством и следуйте инструкциям, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно очищать посудомоечную машину.

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