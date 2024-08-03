Что такое оптоволоконный интернет: спасет ли в случае блекаута

В современном мире доступ к интернету стал незаменимой частью нашей повседневной жизни. Благодаря сети мы можем работать, учиться, общаться с друзьями и родными, совершать покупки, получать информацию и развлекаться.

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Однако в условиях отключения света украинцы столкнулись с тем, что у них не работает ни связь, ни WiFi. Поэтому OBOZ.UA подготовил материал о том, что такое оптоволоконный интернет и как он поможет справиться с этой проблемой.

Одним из самых быстрых и надежных способов подключения к интернету является оптоволоконная связь. Эта технология, предоставляющая высокоскоростной интернет, становится все более популярной и доступной для широких слоев населения.

Что такое оптоволоконный интернет?

Оптоволоконный интернет – это тип интернет-соединения, использующий оптические волокна для передачи данных. В отличие от традиционных медных кабелей, оптические волокна состоят из тонких нитей стекла или пластика, передающих данные в виде световых импульсов. Эта технология имеет множество преимуществ, таких как высокая скорость передачи данных, большая пропускная способность и низкий уровень задержек.

Виды оптоволоконного интернета

Есть две основные технологии оптоволоконного интернета хPON и FTTx. Основное отличие между ними в том, что первая имеет наименьшее количество узлов, требующих электропитания, и предполагает то, что провайдеры строят пассивную сеть, то есть не использующую электрическое оборудование. А вторая активна и зависит от электрического оборудования, которое передает сигнал из одного места в другое.

Спасет ли оптоволоконный интернет во время блекаута?

Если провайдер будет питать оборудование генератором или аккумулятором, то украинцы смогут оставаться на связи. При наличии FTTx в случае отключения электроэнергии интернет будет доступен до 8 часов, а при технологии PON – около 72 часов, если потребитель дома заживит альтернативным энергопитанием два прибора, роутер и ONU – устройство, объединяющее ваш роутер с серверным провайдером.

По этой причине еще осенью 2023 года Минцифры призвало украинцев переходить на технологии Passive Optical Network.

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