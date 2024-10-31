Чтобы постоянно цвела: как правильно обрезать орхидею

Владельцы орхидей всегда с нетерпением ждут их цветения. Эти капризные комнатные растения требуют тщательного ухода и внимания.

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Обычно орхидеи выбрасывают цветоносы с приближением холодов. Если ваше растение долго не хочет цвести, эксперты утверждают, что простой прием обрезки может значительно ускорить этот процесс.

Один из опытных цветоводов поделился с express.co.uk своим опытом по уходу за орхидеями. Он провел эксперимент с двумя отцветшими орхидеями. Одно растение он обрезал полностью, а у другой только верхнюю часть цветоноса. Результаты были поразительными: орхидея с полностью удаленным цветоносом быстро выпустила новые бутоны, тогда как вторая не зацвела.

Другой опытный цветовод рекомендует обрезать стебель чуть выше самого высокого узла и ниже самого низкого цветка на стебле. По ее словам, такой подход позволяет продлить период цветения растения.

"Этот метод наиболее эффективен для стимуляции повторного цветения. Он также может сработать, но не всегда дает такие же быстрые результаты, как полное удаление цветоноса", — отметил эксперт из домашних растений.

Он отметил, что благодаря регулярной обрезке орхидеи могут цвести несколько раз в год.

Как правильно обрезать орхидею:

Используйте острый стерильный инструмент. Сделайте срез цветоноса под углом 45 градусов. Обработайте срез толченым активированным углем или корицей.

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