'Чужой: Ромул'. Первые зрители поражены 'кровавым' возвращением космического фильма ужасов о ксеноморфе

Режиссер Ридли Скотт в свое время создал одно из самых страшных существ во всем кинематографе – ксеноморфа. Он был главным антагонистом в культовом фильме 1979 года "Чужой" и породил целую киновселенную, которая развивается почти 50 лет.

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Этим летом его пополнила новая лента – научно-фантастический хоррор "Чужой: Ромул". С 15 августа стартует в украинских кинотеатрах. Судя по отзывам западных критиков, картину следует посмотреть любителям жанра.

В этот раз Скотт оставил за собой место в продюсерской группе. Режиссуру доверили молодому постановщику ужасов Феде Альваресу ("Зловещие мертвецы", "Не дыши"). Его новая работа повествует о группе молодых колонизаторов космоса, обнаруживающих в глубинах заброшенной космической станции нечто ужасное. Это отдельное ответвление истории, действие которого происходит между событиями "Чужого" Скотта (1979) и "Чужих" Джеймса Кэмерона (1986).

В основной каст призвали молодых актеров Кейли Спени, Изабеллу Мерсед, Дэвида Джонссона, Арчи Рено, Спайка Фирна, Эйлин Ву. Сценарий Альварес написал совместно со своим давним соавтором Родо Саягесом.

Первые отзывы критиков обнадеживают. На сервисе Rotten Tomatoes на момент написания заметки рейтинг "Ромула" составлял 82% и находился в свежей зоне. Некоторые называют работу Альвареса одной из лучших частей франшизы с момента ее старта в 1979 году.

Так Жермен Люсье из Gizmodo в своем отзыве в соцсети X/Twitter назвал картину "сумасшедшей поездкой на американских горках по предыдущим шести фильмам "Чужой". Он отметил, что новая работа использует фрагменты из всех предыдущих "чтобы рассказать целенаправленную, в основном, отдельную историю, наполненную зрелищной кровью и ужасами".

Джаз Тангкай из Variety соглашается с коллегой. "Федерико Альварес не разочаровывает", — написал он в своем блоге на Х. "Потрясающий звуковой дизайн и мир. Эффекты настолько хороши, что фильм вызвал у меня кошмары", – признался критик.

Кинокритик Кортни Ховард назвала "Чужого: Ромул" увлекательным и поразительно мрачным, а подход режиссера к подаче истории инновационным.

Тесса Смит, ведущая блог Mama's Geeky, указала, что новая лента чтит оригинал, используя качественные спецэффекты. А также отметила темп развития фильма, который стартует медленно, а затем так набирает обороты, что оторваться от экрана становится невозможно.

Отдельно критики хвалят игру главных актеров – Спени и Йонссона. Так Эрик Веспе из подкаста The Kingcast назвал их пару отличными главными героями. А кинокритикиня Рэйчел Лейшман похвалила их за химию между персонажами, которая приковывает взгляд зрителя к экрану.

Известно, что автор оригинального Чужого Ридли Скотт отказался от обязанностей режиссера этой части после того, как снял приквелы "Прометей" и "Чужой: Завет". Он тесно сотрудничал с Альваресом, разрабатывая сюжет для "Чужого: Ромул", и постоянно хвалил режиссера за то, что он вдохнул во франшизу "Чужой" новую жизнь.

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