Дакота Джонсон появилась в уличном образе в стиле old money: какие вещи соединила

Американская актриса и модель, звезда ленты "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон удивила поклонников новым элегантным образом, продемонстрировав свой осенний стиль на улицах Манхэттена.

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Актриса, известная своим богемным гардеробом и любовью к Gucci, на этот раз избрала эстетику Old Money, которая ассоциируется с роскошью Верхнего Ист-Сайда, сообщает Vogue.com. Для осенней прогулки Джонсон надела плюшевое пальто, сразу придавшее ее образу ощущение роскоши.

Комбинация пальто с трикотажным свитером и классическими джинсами выглядела одновременно уютно и стильно. Изысканные детали завершили образ – замшевая сумка-хобо и лаконичные черные кожаные ботинки от The Row. Эти аксессуары подчеркнули элегантность и дороговизну ее наряда.

Актриса также добавила спортивный элемент, надев кепку команды New York Mets. Этот аксессуар вместе с минималистическими туфлями выглядел как попытка остаться незамеченной в толпе, но роскошное пальто и безупречный стиль привлекали внимание.

Такой образ не только согревает в холодный сезон, но и задает стильное настроение, точно стоит сохранить в осенней гардеробной доске вдохновения.

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