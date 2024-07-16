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Дакота Джонсон запустила тренд на винтажные летние прически. Фото

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
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Дакота Джонсон запустила тренд на винтажные летние прически. Фото

Актрису Дакоту Джонсон называют одной из главных модных Голливуда. Она никогда не ошибается, когда дело доходит до создания одинаково желаемого, удобного и классического образа.

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В этот раз издание Glamour отметило звезду за то, как удачно она вписала в повседневные образы ретрозаческу. Обычно Джонсон носит свои длинные волосы распущенными и дает челке иметь несколько дерзкий вид, не слишком тщательно его укладывая. Но иногда она собирает пряди в причудливо закрученный пучок. И это создает одновременно милый, практичный и классический лук.

Подобные прически носили такие кинозвезды 50-х, как Одри Хепберн и Софи Лорен. Джонсон также подняла пряди на затылок, свернув их в не слишком тугой и несколько расслабленный пучок. В него она внесла собственную изюминку, добавив к густой челке выпущенные пряди у лица. В результате получилась элегантная, но непринужденная прическа, очень подходящая актрисе.

Полную технику сборки такой прически актриса не показала. Однако эксперты предполагают, что ее волосы сначала собрали в полураспущенный хвост, потом подняли вверх и свернули в расслабленный узел, который еще называют "балериной".

Сочетать такую прическу можно с повседневными нарядами, как джинсы и футболки. Несмотря на свой ретро-вайб, она прекрасно вписывается в современные образы. Главная фишка состоит в том, чтобы не пытаться создать безупречный пучок. Пусть он будет немного взлохмаченным – это придаст прическе шарма и живости.

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