Дарить красоту все лето: какие цветы посадить в марте

Март – идеальное время для подготовки к активному сезону. Именно в первый месяц весны садоводы активно высаживают рассаду и готовят почву. Удачный выбор цветов гарантирует непрерывное цветение с июня и вплоть до первых осенних холодов.

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Посев в марте имеет множество преимуществ. Во-первых, это позволяет растениям укрепиться и адаптироваться к открытому грунту. Во-вторых, раннее начало вегетации способствует более пышному и обильному цветению. OBOZ.UA рассказывает, как правильно выбрать цветы для мартовской посадки, чтобы сад радовал разнообразием оттенков и форм все лето.

Вербена

Вербена привлекает яркими красками и неприхотливостью в уходе. Она радует цветением с весны вплоть до первых осенних холодов. Высевать семена вербены можно уже в марте, а первые побеги появятся примерно через две недели. В открытую почву саженцы пересаживают в мае. Важно помнить, что вербена нуждается в пространстве, поэтому между растениями следует оставлять расстояние не менее 25-30 см.

Флокс однолетний

Для того, чтобы флокс зацвел как можно раньше, его рекомендуется высевать на рассаду в марте. Поскольку это растение очень любит свет, емкости с семенами лучше размещать на подоконниках с солнечной стороны. Уже через 5–8 дней можно будет увидеть первые всходы, а в открытую почву флоксы пересаживают в апреле или мае, когда земля хорошо прогреется. Флоксы начинают цвести в июне и продолжают радовать своими нежными соцветиями вплоть до заморозков.

Лаванда

Март – отличное время для высева лаванды. Ее первые ростки появляются примерно через две недели. Пересадку в открытый грунт следует производить только после завершения весенних заморозков. Лаванда любит солнце и тепло, ее приятный аромат не только создает уютную атмосферу, но и отпугивает комаров и мух. Поэтому ее часто высаживают под окнами. Период цветения лаванды длится до конца октября, делая сад по-настоящему волшебным.

Петуния

Петуния – одно из самых популярных цветковых растений, которое обычно выращивают в горшках для украшения балконов и террас. Однако она прекрасно смотрится и в открытом грунте, придавая саду яркие краски. Семена петунии высевают поверхностно, и уже через 7–14 дней появляются первые всходы. После того как минует угроза ночных заморозков, растение можно пересаживать в сад. Важно соблюдать расстояние между саженцами 30-35 см. Петуния цветет до поздней осени, создавая непревзойденный декоративный эффект.

Маргаритка английская

Этот цветок очаровывает своим нежным видом и обильным цветением. Маргаритка предпочитает солнечные участки с небольшой тени в полуденное время. Лучше чувствует себя в прохладной и влажной почве, насыщенной питательными веществами. Английская маргаритка часто распространяется за пределы клумбы, занимая место на газоне, где ее иногда воспринимают как сорняк. Ее рост замедляется в жару, так как растение плохо переносит засуху. Цветет маргаритка с весны до начала лета, а при благоприятных условиях может продолжать цветение до первых заморозков.

Дельфиниум

Чтобы получить пышное цветение уже в первый год, следует выращивать дельфиниум из рассады. Семена высевают в помещении в начале весны при температуре около +18°C, а с наступлением тепла саженцы пересаживают в открытый грунт. Растение быстро растет и образует эффектные высокие соцветия, которые придают саду элегантность и объемность. Важно помнить, что дельфиниум ядовит, поэтому его следует размещать подальше от детей и домашних животных.

Люпин

Люпин – яркое и неприхотливое растение, которое может стать отличным дополнением к цветнику. При выборе семян следует обращать внимание на сорт, ведь существуют как однолетние, так и многолетние разновидности. В естественных условиях люпин распространен в Северной Америке, где играет немаловажную роль в жизни некоторых редких видов бабочек. Благодаря своим высоким соцветиям это растение идеально подходит для создания яркого цветочного фона на открытых участках.

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