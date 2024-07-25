Дата меняется каждый год: когда День автомобилиста-2024

День, когда в Украине чествуют автомобилистов и дорожников, является одним из старейших профессиональных праздников нашего государства. Как и многие подобные даты, оставшиеся в наследство от Советского Союза, он имеет переходную дату.

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OBOZ.UA рассказывает об истории и значении Дня автомобилиста. А также о том, когда его празднуют в Украине и на какой день он выпадает именно в 2024 году.

Уже во времена независимости праздничную дату для почтения вклада автомобилистов и дорожников установили в 1993 году. Документ 13 октября того года подписал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Праздник синхронизировали с советским Днем водителя, отмечавшимся в последнее воскресенье октября. Таким образом, в текущем году дата будет приходиться на 27 число.

Но при этом претерпело коренные изменения его содержание. В советское время это был просто профессиональный праздник водителей. А при независимой Украине он стал общим как для водителей, так и для всех работников путевого хозяйства.

В своей поздравительной речи в 2008 году президент Виктор Ющенко объяснил это тем, что от автомобильной отрасли зависит успешное функционирование экономики в целом. Современные дороги позволяют объединять страну, а слаженная работа перевозчиков обеспечивает качество и своевременность множества жизненно необходимых услуг и производств.

При этом в отличие от советского подхода современная Украина рассматривает автодорожный и автотранспортный комплексы в синергии. Ведь работа одного невозможна без другого. Водителям нужны дороги, а дороги должны строиться для водителей. Именно таким и видит украинское государство функционирование своей экономики в целом – гармоничным, объединенным и направленным на благо всех граждан.

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