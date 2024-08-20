'Дедпул и Росомаха' стал самым кассовым фильмом с рейтингом R: что это значит и сколько собрал в прокате

В последние годы создатели комикс-кино стали все чаще выпускать премьеры с рейтингом R – больше не ориентируются исключительно на подростковую аудиторию. И кассовые сборы подтверждают правильность этого решения, в частности, недавний рекорд экшена "Дедпул и Росомаха".

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Как сообщили в Disney и Marvel Studios, их лента, вышедшая в конце июля, стала второй в истории с рейтингом R, сумевшей собрать миллиардную кассу. И по этому показателю даже обошла "Джокера" от конкурентов DC, который был первым.

На сегодняшний день подсчитанные сборы "Дедпула и Росомахи" составляют 1,086 млрд долл. Чтобы достичь этой отметки фильму понадобилось всего 23 дня, что быстрее, чем у "Джокера".

Рейтинг R, присвоенный картине, означает, что на территории США просмотр картины запрещен зрителям в возрасте до 17 лет. В нем много насилия, брани и откровенных сцен. А критики хвалили "Дедпула и Росомаху" не только за великолепный актерский дуэт Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, но и за смелый юмор.

Примечательно, что супергеройский боевик стал второй подряд премьерой Disney, собравшей в прокате миллиард. Первым стал семейный мультфильм "Мыслями наизнанку 2". Таким образом, студия стала единственной, которая смогла со своими проектами повторить это достижение дважды в течение одного года.

В общей сложности для вселенной Marvel "Дедпул и Росомаха" стал 11 фильмом, пересекшим отметку в 1 миллиард долларов кассы. Сюда входят также 2 фильма для Sony. Если считать наработку Disney в общем, то это 31 фильм-миллиардер студии-гиганта (включая 3 фильма Fox до приобретения).

Кассовые рекорды картина демонстрировала с первых дней своего проката. В первый же уикенд "Дедпул и Росомаха" собрал 444 миллиона долларов по всему миру. Это стало самым успешным стартом для картины с рейтингом R. Предыдущим рекордсменом был Дедпул 2016 года.

Продюсер картины и президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что секретом успеха дуэтного фильма стала, в частности, политика комикс-студии. От нее ожидали, что после приобретения компанией Disney она начнет сглаживать углы и снижать рейтинг всех своих премьер до G (демонстрируется без ограничений – как правило, такой рейтинг присваивают так называемому семейному кино). Однако этого не произошло. И взрослая аудитория с радостью пошла на фильмы о супергероях.

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