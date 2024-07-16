'Дедпул и Росомаха' станет фильмом-рекордсменом во франшизе

До премьеры фильма Marvel "Дедпул и Росомаха" осталось совсем немного, и зрители долго думали, сколько времени им придется сидеть в кинозалах, пока Уэйд Уилсон и Джеймс Хаулетт будут резать друг друга ради развлечения ради. Учитывая постоянные прерывания киносеансов воздушными тревогами, есть приятная новость. К счастью, "Дедпул и Росомаха" не будет трехчасовой эпопеей.

Видео дня

По последним данным, фильм будет длиться 128 минут. "Дедпул и Росомаха" получил рейтинг R за сцены кровавого насилия и нецензурную лексику.

Чего ждать от новинки

В фильме "Дедпул и Росомаха" главные роли сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман в качестве Уэйда Уилсона и Джеймса Хаулетта соответственно.

Мы также увидим Морену Баккарин в роли Ванессы, Лесли Уггамс в роли Слепого Эла, Каран Сони в роли Допиндера, Брианна Хильдебранд в роли Сверхзвуковой Боеголовки, Шиоли Куцуна в роли Юкио. В "Дедпуле и Росомахе" сыграют Эмма Коррин в роли злодея и Мэттью Макфадьен в роли агента TVA.

Фильм побил рекорд для своей франшизы – официальная продолжительность фильма "Дедпул и Росомаха" составит 2 часа 7 минут 45 секунд. Это довольно живо, по крайней мере, по стандартам комиксов. Однако ему также удалось побить рекорд самого длинного фильма о Дедпуле, поскольку последний сиквел франшизы "Дедпул 2" длился почти два часа.

Ни для кого не секрет, что Marvel бьет почти все рекорды с "Дедпулом и Росомахой". Продолжение истории уже побило рекорды по количеству предварительных продаж билетов.

Даже рекламные материалы становятся рекордсменами. Первый трейлер фильма "Дедпул и Росомаха" быстро стал популярнейшим в истории Marvel. Видео набрало 365 миллионов просмотров всего за 24 часа. Ожидается, что Дедпул и Росомаха выйдет в прокат 26 июля 2024 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что звезда фильмов Marvel Крис Гемсворт нарушил важное правило на Met Gala 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.