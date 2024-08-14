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"Дедпул и Росомаха" уже заработал 1млрд и скоро станет самым популярным взрослым фильмом всех времен

Анна Онищенко
NewsLife
2 минуты
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'Дедпул и Росомаха' уже заработал 1млрд и скоро станет самым популярным взрослым фильмом всех времен

Киноиндустрия всегда была ареной битв за зрительские сердца и кассовые сборы. В этой борьбе за признание и коммерческий успех рождаются легенды, становящиеся иконами культуры.

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Одним из таких фильмов стал "Дедпул и Росомаха". Deadline рассказал, что лента может стать самым популярным взрослым кино всех времен.

Все чаще фильмы с рейтингом R становятся настоящим фурором. Последним примером этого феномена является фильм "Дедпул и Росомаха", уже вошедший в историю. Еще до своего выхода на экраны, он вызвал невероятный ажиотаж среди поклонников комиксов и вселенной супергероев, поэтому не удивительно, что лента сейчас имеет огромный успех.

"Дедпул и Росомаха" уже заработал 1млрд и скоро станет самым популярным взрослым фильмом всех времен

Общие мировые сборы "Дедпула и Росомахи" превысили 1,029 миллиард долларов. Из этой суммы 535,2 миллиона было заработано на международных рынках, а 494,3 миллиона – в США. Это достижение не только подчеркивает успех триквела с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, но и делает его одним из самых ожидаемых и обсуждаемых фильмов современности.

Также "Дедпул и Росомаха" уже стал вторым фильмом с рейтингом R в США, который достиг рубежа в 1 миллиард долларов после "Джокера" 2019 года. Однако у него есть все шансы занять первое место, превысив сборы в 1,079 миллиарда.

"Дедпул и Росомаха" уже заработал 1млрд и скоро станет самым популярным взрослым фильмом всех времен

Лента до сих пор держится на первом месте по кассовым сборам на многих международных рынках, включая такие страны, как Франция, Германия, Италия, Испания, Австралия и т.д. В Китае она уже заработала 54,8 миллиона долларов, в Великобритании 54,4 миллиона и 38,2 миллиона в Мексике. Общие сборы в Imax составляют 78 миллионов долларов.

Стоит отметить, что "Дедпул и Росомаха" достигли миллиардного рубежа быстрее, чем "Джокер". Это также второй фильм Disney в этом году, преодолевший планку в 1 миллиард долларов после мультфильма "Головоломка 2". Благодаря этим двум фильмам компания вновь подтверждает свой статус единственной студии, которая способна стабильно выпускать картины с такими значительными финансовыми показателями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Роберт Дауни-младший мог появиться в "Дедпуле и Росомахе" в роли Железного человека.

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