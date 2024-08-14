'Дедпул и Росомаха' уже заработал 1млрд и скоро станет самым популярным взрослым фильмом всех времен

Киноиндустрия всегда была ареной битв за зрительские сердца и кассовые сборы. В этой борьбе за признание и коммерческий успех рождаются легенды, становящиеся иконами культуры.

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Одним из таких фильмов стал "Дедпул и Росомаха". Deadline рассказал, что лента может стать самым популярным взрослым кино всех времен.

Все чаще фильмы с рейтингом R становятся настоящим фурором. Последним примером этого феномена является фильм "Дедпул и Росомаха", уже вошедший в историю. Еще до своего выхода на экраны, он вызвал невероятный ажиотаж среди поклонников комиксов и вселенной супергероев, поэтому не удивительно, что лента сейчас имеет огромный успех.

Общие мировые сборы "Дедпула и Росомахи" превысили 1,029 миллиард долларов. Из этой суммы 535,2 миллиона было заработано на международных рынках, а 494,3 миллиона – в США. Это достижение не только подчеркивает успех триквела с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, но и делает его одним из самых ожидаемых и обсуждаемых фильмов современности.

Также "Дедпул и Росомаха" уже стал вторым фильмом с рейтингом R в США, который достиг рубежа в 1 миллиард долларов после "Джокера" 2019 года. Однако у него есть все шансы занять первое место, превысив сборы в 1,079 миллиарда.

Лента до сих пор держится на первом месте по кассовым сборам на многих международных рынках, включая такие страны, как Франция, Германия, Италия, Испания, Австралия и т.д. В Китае она уже заработала 54,8 миллиона долларов, в Великобритании 54,4 миллиона и 38,2 миллиона в Мексике. Общие сборы в Imax составляют 78 миллионов долларов.

Стоит отметить, что "Дедпул и Росомаха" достигли миллиардного рубежа быстрее, чем "Джокер". Это также второй фильм Disney в этом году, преодолевший планку в 1 миллиард долларов после мультфильма "Головоломка 2". Благодаря этим двум фильмам компания вновь подтверждает свой статус единственной студии, которая способна стабильно выпускать картины с такими значительными финансовыми показателями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Роберт Дауни-младший мог появиться в "Дедпуле и Росомахе" в роли Железного человека.

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