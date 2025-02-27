Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

Картофельная кишка – это деликатес с детства миллионов украинцев. Большинство людей сейчас готовы заплатить любые средства, лишь бы еще раз почувствовать невероятный вкус этого основного блюда.

Видео дня

Как приготовить картофельную кишку, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного.

Ингредиенты

Кишка – 2 шт.

Картофель – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Соль

Перец

Сода

Шкварки – ½ литра

Способ приготовления

1. Картофель и лук натираем на мелкой терке.

2. Добавляем соду, соль перец и шкварки вместе с жиром.

3. Наполняем кишку и пробиваем в ней дырочки.

4. Запекаем в течение часа при 180 градусах.

На OBOZ.UA есть другие рецепты с картофелем: