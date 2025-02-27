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Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи
Картофельная кишка – это деликатес с детства миллионов украинцев. Большинство людей сейчас готовы заплатить любые средства, лишь бы еще раз почувствовать невероятный вкус этого основного блюда.
Как приготовить картофельную кишку, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного.
Ингредиенты
- Кишка – 2 шт.
- Картофель – 1 кг.
- Лук – 2 шт.
- Соль
- Перец
- Сода
- Шкварки – ½ литра
Способ приготовления
1. Картофель и лук натираем на мелкой терке.
2. Добавляем соду, соль перец и шкварки вместе с жиром.
3. Наполняем кишку и пробиваем в ней дырочки.
4. Запекаем в течение часа при 180 градусах.
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