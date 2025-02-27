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Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
69
Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

Картофельная кишка – это деликатес с детства миллионов украинцев. Большинство людей сейчас готовы заплатить любые средства, лишь бы еще раз почувствовать невероятный вкус этого основного блюда.

Видео дня

Как приготовить картофельную кишку, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного.

Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

Ингредиенты

  • Кишка – 2 шт.
  • Картофель – 1 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Сода
  • Шкварки – ½ литра

Способ приготовления

1. Картофель и лук натираем на мелкой терке.

Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

2. Добавляем соду, соль перец и шкварки вместе с жиром.

Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

3. Наполняем кишку и пробиваем в ней дырочки.

4. Запекаем в течение часа при 180 градусах.

Деликатес с детства: как приготовить картофельную кишку, как из печи

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