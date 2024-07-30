День ангела 30 июля: список именинников

Каждый день кто-то из ваших знакомых отмечает день ангела. Пусть это не такой большой и значительный личный праздник, как день рождения, все же каждому будет приятно получить теплые пожелания в этот день.

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Чьих святых чествует церковь 30 июля, рассказывает OBOZ.UA. Люди, которые носят эти имена, сегодняшние именинники.

Итак, на этот день приходятся только мужские дни ангела. Сегодня поздравляем Анатолиев, Валентинов, Германов, а также мужчин с именами Иван, Лука, Максим и Павел.

Что означают имена празднующих 30 июля

Анатолий – это имя греческое происхождение. С самого начала оно означало "житель Анатолии" – региона на востоке Греции, который сейчас входит в состав Турции. Перевести его можно как "восточный".

Валентин – происходит из латинского языка. Основой стало слово valeo – "быть здоровым". Так что перевести это имя можно как "здоровый телом".

Герман – латинский язык дал нам и это мужское имя тоже. Оно восходит к латинскому слову germanus - "единоутробный", "близкий", "родной". Особенно популярно имя было в древней Византии.

Иван – в древности евреи нередко называли своих сыновей именем Йоханан, которое означало "Яхве милостивый" или же "милость божья". Оно часто упоминается в Библии. А в славянских языках трансформировалось в вариант Иван.

Лука – и снова греческое имя. В оригинале оно имело форму Лукас и, вероятно, было образовано от латинского слова lux – "свет". Перевести имя Лука можно, как "светлый", "светящийся" или даже "рожденный на рассвете".

Максим – происходит от латинского maximus и переводится как "самый большой" или "величайший". В 2010-2012 годах было самым популярным мужским именем в Украине.

Павел – в славянский язык пришло через греческий, который взял его из латыни. По сути, является антонимом имени Максим, ведь слово paulus переводится как "скромный" или "малый".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой праздник отмечается в Украине 30 июля.

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