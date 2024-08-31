День авиации и не только: какой праздник отмечают 31 августа

В последний день лета мир отмечает День дистанционного обучения, чествует искусство косплея и выходит поесть под открытым небом. Такие необычные праздники предлагает календарь в этот день. Украинцы же в этом году как раз в эту дату празднуют День авиации.

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Также на 31 августа приходятся именины людей с именами Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр. OBOZ.UA рассказывает подробнее о праздниках и памятных датах 31 августа.

Праздники 31 августа

День авиации Украины – ежегодно в последнюю субботу августа Украина чествует своих авиаторов. Гражданских, а сейчас прежде всего военных. Тех, кто за штурвалом и с пассажирами в салоне. Кто обеспечивает работу наземных служб и обслуживает самолеты. Профессионалов и любителей.

Всемирный день дистанционного обучения – пандемия коронавируса, а затем полномасштабная война показали Украине и миру, как важно дистанционное обучение. Педагоги сейчас активно работают над тем, чтобы сделать его действительно эффективным. Почтите сегодня их труд.

Международный день повышения осведомленности о передозировке – ежегодно от передозировки наркотическими веществами погибает около 100 000 человек. Часть этих людей можно спасти, если знать, как действовать в такой ситуации. Для повышения осведомленности людей был введен специальный день, отмечаемый в последний день августа специальными лекциями и мероприятиями.

Международный день косплея – когда-то людей, которые наряжаютсяя в своих любимых персонажей из видеоигр, аниме, фильмов или книг считали чудаками. Но время шло и косплей превратился в подлинное искусство. А люди, которые им занимаются, – в мощное движение. И даже праздник свой учредили. А какой у вас любимый персонаж? Или, возможно, вы себя с кем-то ассоциируете.

День еды на улице – уличная еда давно превратилась в целую культуру. Для наслаждения ею обустраивают специальные площадки и проводят отдельные фестивали. И даже придумали отдельный праздник. Чем не повод собраться с близкими на пикник.

День людей, которые создают пары – вы когда-то знакомили друг с другом друзей, которые потом создавали пару и, возможно, даже женились? Что ж, тогда сегодня ваш праздник. Иногда таких людей называют сводниками, но это слово имеет отрицательный оттенок. Поэтому можно называть их посланниками Купидона. Это гораздо романтичнее.

Исторические события 31 августа

1422 – Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев

1733 г. – своим указом императрица Анна Ивановна "просщает" запорожцам "все их вины" и берет под свою имперскую руку. Казаки получили возможность возвратиться на родную землю.

1898 – официально открыт Киевский политехнический институт.

1907 – создан Антанта.

1919 – в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и действующей армии УНР

1939 – Верховный Совет СССР ратифицировал советско-германский пакт о ненападении.

1944 – Войска 2-го Украинского фронта вошли в столицу Румынии, город Бухарест.

1951 – в Дюссельдорфе, Западная Германия, поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

1980 – в Польше сформирован профсоюз "Солидарность", который сыграет ключевую роль в демократизации страны.

1986 – советский пассажирский лайнер "Адмирал Нахимов" затонул в Черном море у Новороссийска после столкновения с танкером "Петр Васев"; погибли 423 человека.

1987 – состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона Bad – одной из самых успешных пластинок в истории поп-музыки.

1991 – Кыргызстан и Узбекистан провозгласили независимость.

1993 – завершен вывод российских войск из Литвы.

1994 – в Берлине прошла торжественная церемония вывода русских войск из Германии.

1995 - на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1.

1997 – в Париже в ДТП погибла принцесса Диана.

2002 – состоялся полет первого автожира независимой Украины КП-01.

2015 — Киев: после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начались столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получили ранения. В результате взрыва погибли (на месте и в результате ранений) четверо нацгвардейцев, Вскоре были задержаны более 18 человек, участвовавших в беспорядках.

Родившиеся 31 августа

12 – Гай Юлий Германик, римский император также известен, как Калигула.

1702 - Луи-Франсуа Рубильяк, французский скульптор, работавший в Королевстве Великобритании, один из четырех самых известных скульпторов Лондона, представителей рококо.

1811 - Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либретист и художник.

1870 – Мария Монтессори, итальянская педагог, первая в Италии женщина-врач, автор системы свободного воспитания детей.

1881 - Иван Емельянович-Павленко, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командир Отдельной конной дивизии УНР, организатор УВВ.

1903 - Владимир Янкелевич, французский философ и музыковед.

1916 - Роберт Генбери Браун, англо-австралийский радиоастроном.

1949 – Ричард Гир, американский актер.

1956 - Цай Инвэнь, тайваньский политический деятель, президент Республики Китай.

1971 – Крис Такер, американский комедийный актер.

1974 - Андрей Медведев, украинский теннисист, первая ракетка страны.

1975 - Руслан Лужевский, офицер Службы безопасности Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

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