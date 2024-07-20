День Ильи: что нельзя делать и почему категорически запрещено купаться

Верующие ежегодно отмечают День святого пророка Ильи. Ранее этот праздник приходился на 2 августа, но с переходом на новый юлианский календарь его перенесли на 20 июля.

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Пророк Илья известен как защитник природных сил и чудотворец. О традициях и запретах, посвященных ему, рассказывает OBOZ.UA.

Пророк Илья был одним из самых известных пророков, живший в IX веке до нашей эры. В христианской традиции он почитается как один из величайших святых и его день является важным праздником для многих православных христиан.

Празднование Дня Ильи сопровождается многими традициями, передаваемыми из поколения в поколение. К примеру, в церкви проводят специальную службу и литургию. Также считается, что в этот праздник стоит играть свадьбу, ведь Илья также считается покровителем семейных пар, поэтому принесет супругам богатство и счастье.

Приметы Дня пророка Ильи

Если в день праздника сильный дождь, то в следующем году не будет пожаров. Кроме того, людей, которые под него попали, вода исцелит от всех болезней. А жара означает, что зима будет долгой и холодной.

Если насекомые затихли, то будет ранняя осень. А если непогода сопровождается грозой, то нужно зажечь свечу перед иконой, чтобы уберечь дом от молнии. Также гром связывали с тем, что по небу едет святой на колеснице.

Запреты Дня Ильи

День Ильи связан со многими предрассудками и запретами, которые соблюдаются по сей день. Одним из самых известных из них является тот, что касается труда. Считается, что пророк Илия может рассердиться, если кто-нибудь будет трудиться на его праздник, и может наслать на такого человека несчастья. Вместо этого можно отдыхать и устраивать застолье. Также вообще не стоит выходить на улицу, если там гроза, ведь есть вероятность, что человека убьет молнией.

Кроме того, запрещено ловить рыбу, злословить или ссориться и впускать в дом животных или выпускать из него домашних питомцев. Считается, что в них может вселиться нечистая сила, которая скрывается от пророка.

Почему нельзя купаться в День Ильи

Самый известный запрет Дня Ильи связан с тем, что ни в коем случае нельзя купаться в водоемах. Это связано с тем, что люди верили, что в этот праздник просыпается нечисть, поэтому русалки и водяные могут утопить пловцов. Также считалось, что купание в этот день может навлечь болезни.

Однако этот запрет имеет и природное обоснование. Обычно в период празднования Дня Ильи вода начинала цвести, а в северных регионах становилась холодной. В связи с этим даже говорили: "Илья воду охладил".

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