День Независимости Украины: будет ли дополнительный выходной

24 августа – важный день в истории нашей страны. День независимости приобрел особое значение в условиях полномасштабного вторжения. 24 августа 1991 года Верховная Рада проголосовала за независимость Украины, а после заседания с трибуны исполнили гимн Украинских Сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".

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Традиционно в День Независимости у украинцев был выходной. Какие коррективы внесла война и будет ли выходной год – читайте в материале OBOZ.UA.

Будет ли выходной 24 августа

Военное положение и мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней – оба режима будут действовать по меньшей мере до 9 ноября. Это уже в 12-й раз, когда в Украине продолжают военное положение и всеобщую мобилизацию.

В 2024 году День Независимости приходится на субботу, а согласно статье 73 Кодекса законов о труде, понедельник, 26 августа, должен быть выходным.

Из-за военного положения дополнительный выходной день отменяется. Это предусмотрено статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", временно отменяющей действия других статей, касающихся выходных и праздничных дней.

Во время действия военного положения в стране не применяются нормы статьи 53, части первой статьи 65, частей третьей – пятой статьи 67, статей 71, 73, 78-1 Кодекса законов о труде Украины и части второй статьи 5 Закона Украины "О отпуска".

Таким образом, дополнительный выходной в понедельник, 26 августа, в этом году не предусмотрен.

Кстати, 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла "Декларацию о государственном суверенитете Украины", а первую годовщину независимости праздновали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. Детальнее об этих и других малоизвестных фактах о празднике – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмечали независимость в 1991 и 1992 годах.

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