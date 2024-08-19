День памяти погибших защитников Украины: как возник праздник

В жизни каждой нации есть даты, объединяющие всех граждан в общей памяти о важнейших событиях и людях, отдавших свою жизнь за будущее страны. Одним из таких дней является День памяти погибших защитников Украины.

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Это особый день, когда страна останавливается, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность государства. Об истории его возникновения и значении рассказал украинский институт национальной памяти.

День памяти погибших защитников Украины имеет глубокое символическое значение для всех украинцев. Это не просто дата в календаре, а момент, когда каждый может задуматься о том, что на самом деле означает быть защитником своей родины, и какую цену платят те, кто становится на оборону своей земли.

Важно помнить, что за каждой историей о героизме стоят люди – мужчины и женщины, которые мечтали, любили, строили планы на будущее, но пожертвовали всем ради общей цели и счастливого будущего. Их имена и подвиги ныне являются неотъемлемой частью украинской истории и национального самосознания.

История возникновения

День памяти погибших защитников Украины был установлен указом президента Украины в 2019 году. Датой для этого дня было выбрано 29 августа. День связанный с трагическими событиями Иловайской битвы 2014 года.

Тогда россияне традиционно нарушили все договоренности и международные правила и убили украинских военных, которые должны были свободно выйти из окружения врага "зеленым коридором".

Эти события стали одним из самых трудных моментов современной истории Украины до начала полномасштабного вторжения РФ. По данным Книги памяти павших за Украину, с 2014 года по состоянию на 1 декабря 2021 года погибли 4490 украинских воинов.

День памяти погибших защитников Украины является напоминанием для всех нас о том, что мир и свобода не даются легко. Это результаты тяжкого труда, самопожертвования и героизма многих людей. Поэтому мы должны хранить память о них и делать все возможное, чтобы их жертва не была напрасной.

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