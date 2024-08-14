День перенесения мощей Феодосия Печерского: чем известен этот святой и что не стоит делать сегодня

14 августа верующие вспоминают преподобного Феодосия Печерского. Перенесение его мощей является важным событием не только в истории Киево-Печерской лавры, но и в истории православной церкви.

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Феодосий был одним из основателей Киево-Печерской Лавры. Известный церковный деятель и духовный наставник жил в XI веке. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Перенос мощей Феодосия Печерского

Феодосий или Теодосий родился в городе Василькове, неподалеку от Киева, в 1008 году. С юности он стремился к духовной жизни и служению. В 1032 году поступил в Киево-Печерский монастырь, который в то время был под руководством Антония.

Феодосий вел асектическую жизнь, был благочестивым, помогал ближним и славился милосердием. Его стараниями продолжилось развитие монастыря и состоялось внедрение устава.

Умер Феодосий 3 мая 1074 и был похоронен в Ближних пещерах лавры. По преданию, мощи его обладают чудодейственной силой и способны исцелять людей от болезней.

Перенесение мощей святого состоялось 14 августа 1091 года благодаря усилиям игумена Иоанна и других братьев. Есть легенда, что мощи святого были найдены нетленными, что еще больше подкрепило народную веру в его святость. Мощи перенесли в новую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была построена усилиями Феодосия.

Святой Феодосий Печерский – один из величайших святых Киево-Печерской лавры.

Погодные приметы 14 августа

По погоде в этот день предсказывали, какой будет осень и скоро ли стоит ждать сезона дождей.

Тихий погожий день – на сухую и грибную осень.

Если вдруг пошел дождь – то и осень будет холодной и мокрой.

Легкий летний ветер, не переходящий в шквалы, прогнозирует сухую теплую осень, а ветреная погода, напротив, предвещает много дождей.

Что нельзя делать 14 августа

По народным приметам, в этот день лучше не готовить какие-либо блюда из теста, даже постного. Издавна считалось, что иначе есть риск навлечь на семью финансовые трудности и даже потерять все сбережения.

Существовало также поверье, что незамужним девушкам в этот день нельзя ходить в старой одежде, иначе они могут так и не встретить свою судьбу.

В старину на день Феодосия чествовали строителей и каменщиков. Людей этих профессий уважали и даже опасались: верили, что во время строительства обиженный или злой строитель может сделать какую-нибудь подлость и семья в этом доме будет жить несчастливо.

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