День рыбака: какие еще праздники отмечают 14 июля в Украине

Праздники являются важной частью культурной и общественной жизни каждой страны. Они помогают людям остановиться, отдохнуть от обыденных забот и насладиться особыми моментами.

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Каждая дата уникальна и знаменует уникальные поводы для радости или исторические события. Детальнее о том, что отмечают 14 июля, читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 14 июля 2024?

День рыбака

Каждая профессия и хобби заслуживают уважения и внимания, поэтому в мире есть множество праздников, приуроченных к ним. К примеру, в Украине ежегодно во второе воскресенье июля отмечают День рыбака. В 2024 году он пришелся на 14 июля.

День осведомленности об акулах

Каждый год 14 июля во всем мире люди отмечают важное событие, а именно День осведомленности об акулах. Его ввели, чтобы обратить внимание человечества на необходимость сохранения популяции этих животных и опровергнуть мифы о них.

День взятия Бастилии

14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии – национальный праздник, символизирующий начало Французской революции в 1789 году, единство народа и нации, а также победу над старым режимом. Многие воспринимают этот день как День независимости Франции.

День обнаженности в США

Американский праздник обнаженности призван для того, чтобы повеселиться и проявить любовь к себе и своему телу. Оно уходит корнями в Новую Зеландию и возникло, когда бывший игрок в регби и телеведущей решился выйти к зрителям и экс-премьер министру полностью голым.

Международный День небинарных людей

Начиная с 2012 года 14 июля, мир отмечает День небинарных людей. В последние несколько лет люди стали особенно озабочены темой идентичности, поэтому праздник начал иметь большое значение.

День памяти чудотворцев Космы и Дамиана

Что касается церковных праздников, то 14 июля отмечают день памяти братьев чудотворцев Космы и Дамиана. Они жили в Риме в III веке после Рождества Христова и посвятили всю свою жизнь служению Господу, врачевательству и исцелению людей молитвой.

Достопримечательности 14 июля

Первый на территории современной Украины (Львов) футбольный матч (1894 год);

Верховный Совет СССР принял закон о государственных пенсиях (1956 год);

Выход первого мультфильма о моряках Попае (1933 год).

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