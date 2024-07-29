День ССО и не только: что празднуют в Украине 29 июля

29 июля в Украине отмечают день сил специальных операций ВСУ. Официальный праздник был утвержден в 2016 году указом президента. ССО играют немаловажную роль в обеспечении обороноспособности государства.

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Какие праздники отмечают 29 июля

День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины – важный праздник. На ССО возложены специальные задачки, в числе которых и роль в восстановлении территориальной целостности страны. У ССО есть собственный лозунг, это слова Святослава Храброго: "Иду на вы!". Силы специальных операций участвуют в боевых действиях, работают на получение разведывательной информации, участвуют в поиске и эвакуации пленных и заложников.

В соседней Молдове 29 июля отмечается День Конституции. Основной закон был принят 29 июля 1994 г. и вступил в силу 27 августа того же года.

В Аргентине отмечают день национальной культуры, а в Румынии – день гимна.

29 июля – Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

В мире отмечают Международный день тигра, основанный с целью обращения внимания на необходимость защиты этих животных.

Национальный день лазаньи и День куриных крылышек празднуют в США.

Исторические события 29 июля

2005 – астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида.

1987 – подписано соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем.

1958 – подписан Акт об образовании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

1957 – основано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1948 – в Лондоне начались XIV Летние Олимпийские игры.

1921 – Адольф Гитлер стал лидером Национал-социалистической рабочей партии Германии.

1899 – завершилась Первая Гаагская конференция мира. Ее целью была разработка многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны.

1148 – завершилась осада Дамаска крестоносцами, следствием стал крах Второго крестового похода.

Кто родился 29 июля

1817 – Иван Айвазовский, украинский живописец-маринист армянского происхождения.

1865 – Андрей Шептицкий, украинский церковный деятель, меценат, глава УГКЦ, митрополит.

1887 – Михаил Садовский, украинский военный и общественный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.

1904 – Дмитрий Иваненко, украинский физик-теоретик, автор протон-нейтронной модели атомного ядра.

1981 – Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам.

1984 – Анна Бессонова, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

В этот день умерли:

1108 – Филипп I, король Франции. Сын Генриха I и Анны Киевской.

1507 – Мартин Бехайм, географ и путешественник, автор первого глобуса (1492).

1856 – Роберт Шуман, немецкий композитор.

1986 – Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино.

1999 – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец, Лауреат премии им. Шевченко.

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