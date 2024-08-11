День строителя 2024: история праздника в Украине, поздравления и открытки

На лето в Украине приходится несколько важных профессиональных праздников. Один из них – это День строителя.

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Этот праздник отражает уважение к тем, кто создает инфраструктуру, что делает жизнь более комфортной и удобной. OBOZ.UA собрал подборку лучших поздравлений, чтобы вы могли достойно благодарить друзей и знакомых в этой сфере.

Строители возводят новые города, создают просторы для труда и отдыха, превращают мечты об уютном жилье в реальность. Они являются архитекторами нашего будущего и День строителя – это время, когда мы все можем отдать им должное.

История праздника в Украине

День строителя впервые был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кучмы. Это была поддержка инициативы работников стройки и промышленности. С этого дня этот праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

В 2024 году он приходится на 11 августа.

Поздравление с Днем строителя

Уважаемые строители! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Благодарим вас за ваш труд, благодаря которому наши города становятся красивее, а жизнь – более комфортной. Желаем вам крепкого здоровья, новых успешных проектов и вдохновения во всех ваших начинаниях!

Поздравляю тебя с Днем строителя! Ты настоящий мастер своего дела, и я очень горжусь тем, что ты делаешь. Пусть каждый твой проект будет воплощен в жизнь с легкостью и вдохновением, а все твои мечты сбываются!

Поздравляю тебя с Днем строителя! Пусть жизнь строится так же легко, как ты возводишь дома – кирпич за кирпичом, уверенно и надежно. Пусть в каждом твоем проекте всегда будет крепкий фундамент удачи, стены из вдохновения, а крыша — из крепкого здоровья и счастья!

С Днем строителя! Желаю тебе иметь столько терпения, чтобы хватило на все еще не законченные проекты, и столько удачи, чтобы ни один гвоздь не потерялся на стройплощадке! И пусть твоя личная высота успеха всегда будет выше самого высокого крана!

Уважаемый строитель, поздравляю тебя с профессиональным праздником! Спасибо за то, что ты создаешь уют для всех нас. Пусть каждый день приносит новые достижения, а твои усилия будут вознаграждены крепкими стенами счастья и тепла!

С Днем строителя поздравляю!

Здоровья и сил желаю.

Пусть строятся вокруг:

Дома, фабрики и ТЭЦ,

Мечты сбываются, мой друг,

Ти большущий молодец!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине День шахтера в 2024 году и как появился этот праздник.

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