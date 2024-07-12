Держите кошелек на замке: трем знакам зодиака грозит чрезмерная расточительность в 2024 году

Летняя погода может толкать нас на опрометчивые поступки, например, на лишние расходы. Ведь в жару хочется то холодного кофе, то ледяного коктейля, то каких-нибудь обновок, в которых будет легче переносить погоду.

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Но астрологи предупреждают, что для представителей трех знаков зодиака это может плохо закончиться. Их импульсивные покупки могут опустошить кошелек и на восстановление баланса придется потратить немало времени и усилий. Читайте дальше, чтобы узнать, каким знакам зодиака следует проявлять осторожность в расходах.

Телец

Планета изобилия Юпитер проводит оставшийся год в вашем финансовом секторе, поэтому вы можете обнаружить, что ваш денежный поток сейчас обильнее обычного. Но это не значит, что дополнительные деньги нужно тратить бездумно. Вы очень любите разные приятные вещи, никогда не экономите на наслаждениях. И действительно, вам не стоит отказываться от роскошных покупок или процедур по уходу за собой, если вы можете их себе позволить. Просто остерегайтесь безрассудного расходования средств с середины июля. Вас может охватить сильное желание совершить несколько импульсивных покупок. Не позволяйте ему отключить ваше критическое мышление.

Весы

Поскольку Юпитер украшает ваш девятый дом приключений, исследований и путешествий по миру и так продлится до конца года, это прекрасное время, чтобы потратиться на поездку или инвестировать в свое образование. Это принесет вам расширение знаний, поэтому направьте свои дополнительные деньги на обогащение опыта, а не на материальные блага. Но подходите к этому вопросу ответственно. Следите за своими счетами и другими финансовыми обязанностями. Не выходите за пределы разумных трат. Используйте врожденное чувство баланса, чтобы заботиться о своем финансовом благополучии.

Козерог

Козероги известны как один из знаков зодиака, который лучше всех умеет экономить деньги, но какая польза от экономии, если она мешает получать удовольствие от жизни. Будучи прагматичным и разумным земным знаком, вы вряд ли потратите свои деньги на что-то безответственно. Выбирайте что-то интересное – приятный отпуск в необычном месте или какой-то предмет, о котором вы давно мечтали. Но опасайтесь логистических препятствий, поскольку Меркурий будет ретроградным. Через месяц Венера войдет в ваш сектор карьеры и поможет улучшить условия труда и повысить зарплату. Дополнительные деньги инвестируйте. Но выбирайте сферу для вложений очень внимательно – избегайте лишних рисков.

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