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Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
123
Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

В современном мире десерты могут готовиться из достаточно неожиданных ингредиентов. И если к конфитюру из лука большинство уже привыкло, то десерт из вареных яиц – это что-то действительно новое и очень необычное.

Видео дня

Как приготовить десерт из вареных яиц, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Как оказалось, ничего сложного в этом нет, а вкус поразит всех.

Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

Ингредиенты

  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Какао – 4 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Молоко – 100–120 мл

Способ приготовления

1. Все ингредиенты складываем в чашу блендера и перебиваем до образования однородной массы гладкой консистенции.

Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

2. Выкладываем массу в стакан или в любую другую форму и накрываем пищевой пленкой.

Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

3. Отправляем на ночь в холодильник.

Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

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