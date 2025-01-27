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Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали
В современном мире десерты могут готовиться из достаточно неожиданных ингредиентов. И если к конфитюру из лука большинство уже привыкло, то десерт из вареных яиц – это что-то действительно новое и очень необычное.
Как приготовить десерт из вареных яиц, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Как оказалось, ничего сложного в этом нет, а вкус поразит всех.
Ингредиенты
- Яйца вареные – 4 шт.
- Какао – 4 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Молоко – 100–120 мл
Способ приготовления
1. Все ингредиенты складываем в чашу блендера и перебиваем до образования однородной массы гладкой консистенции.
2. Выкладываем массу в стакан или в любую другую форму и накрываем пищевой пленкой.
3. Отправляем на ночь в холодильник.
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