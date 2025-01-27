Десерт, который готовится из вареных яиц: вы точно такого еще не пробовали

В современном мире десерты могут готовиться из достаточно неожиданных ингредиентов. И если к конфитюру из лука большинство уже привыкло, то десерт из вареных яиц – это что-то действительно новое и очень необычное.

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Как приготовить десерт из вареных яиц, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Как оказалось, ничего сложного в этом нет, а вкус поразит всех.

Ингредиенты

Яйца вареные – 4 шт.

Какао – 4 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Молоко – 100–120 мл

Способ приготовления

1. Все ингредиенты складываем в чашу блендера и перебиваем до образования однородной массы гладкой консистенции.

2. Выкладываем массу в стакан или в любую другую форму и накрываем пищевой пленкой.

3. Отправляем на ночь в холодильник.

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