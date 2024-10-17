Для чего нужен авиарежим на смартфоне: полезные функции, о которых вы могли не знать

Авиарежим – это функция смартфонов, которая временно блокирует беспроводную связь, включая мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth. Во время его активации пользователь не может совершать звонки, отправлять сообщения или пользоваться мобильным интернетом, но доступны офлайн-операции, такие как просмотр медиа или фотографирование.

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Однако, даже во включенном авиарежиме, Wi-Fi и Bluetooth можно активировать вручную, и они будут работать без помех. Кроме того, этот режим не блокирует геолокацию и NFC, что позволяет пользоваться функциями типа бесконтактных платежей, сообщает Госспецсвязи Украины.

Первоначально авиарежим был создан для безопасности во время полетов, что объясняет иконку "самолет" в настройках смартфонов. Однако он пригодится и в повседневных ситуациях: для экономии заряда батареи, ускорения зарядки, уменьшения отвлечения или когда нужно временно заблокировать связь, например, если гаджетом пользуется ребенок.

Следует отметить, что авиарежим отличается от функции "Не беспокоить". Последняя только отключает звуковые оповещения, не блокируя при этом связь или интернет-соединение.

Что такое авиарежим в смартфоне

Режим полета – это функция в смартфонах, планшетах и других устройствах, отключающая все беспроводные соединения, включая мобильный интернет, Wi-Fi и Bluetooth. Это делается для того, чтобы избежать препятствий в работе авиационного оборудования.

Мобильные телефоны используют радиосигналы, которые могут мешать работе навигационных систем самолета. Хотя доказано, что таких случаев немного, авиакомпании все же требуют от пассажиров включать режим полета во избежание каких-либо рисков.

Преимущества режима полета

Когда все беспроводные модули выключены, батарея телефона разряжается гораздо медленнее. В режиме полета вы не будете отвлекаться на звонки, сообщения и другие уведомления.

Как включить режим полета на разных устройствах

Для включения режима полета на iPhone достаточно открыть Центр управления и нажать значок самолета. На Android-устройствах нужно зайти в настройки и найти подходящий пункт.

Как авиарежим экономит заряд на мобильном

Режим "В самолете" значительно экономит заряд батареи смартфона, отключая все беспроводные соединения. При включении этого режима телефон перестает искать сети мобильной связи, Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные сигналы. Это позволяет устройству "отдохнуть" от постоянного сканирования и подключения к различным сетям, что является одной из наиболее распространенных причин быстрой разрядки батареи.

Когда телефон постоянно ищет доступные сети, он тратит много энергии. В режиме "В самолете" этот процесс прекращается. Постоянное излучение радиоволн также потребляет заряд батареи. Выключение всех беспроводных модулей значительно уменьшает эту нагрузку.

Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Режим "В самолете" ограничивает их активность, что также способствует экономии заряда.

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