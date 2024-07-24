Для фанатов 'Дома Дракона': какие локации из сериала можно посетить на самом деле

"Дом Дракона" – это спин-офф культового сериала "Игра престолов". Он с первого сезона увлек зрителей своей сложной историей, яркими персонажами и эпическими битвами.

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Также невозможно не отметить невероятные и живописные локации, воспроизводящие богатый и разнообразный мир сериала. К счастью, некоторые из них реальны, поэтому по желанию вы можете посетить их, рассказал Vogue.

Гора Святого Михаила, Корнуолл

Если, смотря первый сезон "Дома Дракона" вы увлекались живописными пейзажами Дрифтмарка, родины дома Веларион, вам стоит посетить Корнуолльский остров.

Поднимитесь на замок 12 века и наслаждайтесь непревзойденными видами на залив, а затем отправляйтесь в бухту Кинанс. Эти места не только вдохновляют воспоминания о великой истории, но и создают невероятную атмосферу.

Касерес, Испания

Древний город Касерес с его мощеными улочками и историческими достопримечательностями действительно выглядит как средневековая сказка. Это место перенесет вас в Королевскую гавань седьмого сезона "Игры престолов", а также истории "Дома Дракона". Вы можете часами исследовать старый город, погружаясь в его похожие на пещеры соборы, заглядывая в его роскошные дворцы и любуясь Пласа де Сан Хорхе, где поссорились Эмонд и Эйгон.

Монсанто, Португалия

Менее чем в двух часах езды от Касереса, на другой стороне португальской границы, расположен этот сказочный поселок на вершине холма с крутыми, покрытыми мхом улицами и причудливыми каменными коттеджами.

Погрузитесь в волшебную атмосферу, насладитесь традиционной тушеной фасолью, а затем поднимитесь, чтобы осмотреть часовню Сан-Мигеля, церковь Санта-Мария-ду-Каштелу и потрясающий замок Монсанто – все известные достопримечательности Драконьего камня.

Сады Санта-Клотильда, Испания

Пышными садами Красной крепости в начале первого сезона сериала "Дом Дракона" гулял король Визерис со своей невестой.

Сады в Льорет-де-Мар, на северо-востоке Испании находятся всего в полутора часах езды от Барселоны. Они могут обеспечить вам исключительное однодневное путешествие, во время которого вы сможете полюбоваться морскими пейзажами, а затем потеряться среди произведений искусства человека и природы.

Кейв Дэйл, Пик Дистрикт

Вы можете пройти по следам Демона Таргариена, которые он оставил, прощаясь со своей женой леди Ройс, в пятом эпизоде первого сезона.

Прогуляйтесь по этой туманной известняковой долине, а затем поднимитесь на Мам Тор, холмами которого Рэя едет верхом в последние свои моменты появления на экране.

Трухильо, Испания

Эта прекрасно сохранившаяся центральная площадь средневекового города Пласа-Майор стала королевской землей в Доме Дракона.

Здесь можно исследовать церковь Сан-Мартин-де-Тур, наслаждаться видами замка 10 века и просто потеряться в старых улочках. Бронзовая статуя конкистадора Франсиско Писарро на коне, конечно, не будет вам знакома, ведь она была удалена цифровым способом и заменена ревущим драконом.

Ла Калагорра, Испания

Пентос, свободный город, где мы находим Дэймона и его тогдашнюю жену Лаену Веларион в шестом эпизоде первого сезона – на самом деле Кастильо-де-ла-Калагорра, величественная крепость 16 века.

Англии, Уэльс

Остров на севере Уэльса – это еще одно место, которое в сериале выступает как Драконий камень. Локации, где снимался "Дом Дракона", поражают своей драматичностью и красотой.

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