Для любителей прогулок: европейские города с лучшими пешеходными маршрутами

Европа всегда привлекала путешественников своей богатой историей, культурой и архитектурными шедеврами. Но есть еще одна особенность, которая делает этот регион привлекательным для туристов.

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Новое исследование показало, что некоторые европейские города входят в число самых удобных для пеших прогулок в мире. Compare the Market Australia рассказал, какие из них позволят отказаться от съемного автомобиля и отправиться в путешествие на собственных ногах.

В отчете австралийского сайта сравнения цен были проанализированы расстояния, показатели безопасности, стоимость общественного транспорта, а также другие факторы, чтобы определить лучшие города для передвижения пешком. В 10 лучших из них вошли 10 европейских и Токио, Япония, занимающее 6 место в рейтинге.

1. Мюнхен, Германия

Мюнхен возглавляет список наиболее удобных для пеших прогулок городов в мире. Его центр в значительной степени ориентирован на пешеходов, что делает город идеальным для неспешных прогулок.

2. Милан, Италия

Милан занял второе место. Около 80% жителей города живут в радиусе одного километра от медицинских и образовательных учреждений, что делает город особенно комфортным для людей без авто.

3. Варшава, Польша

Варшава, несмотря на большое население, также попала в этот список благодаря своим удобным для прогулок по центральным районам. Город предлагает множество интересных мест для посещения, а также самый дешевый общественный транспорт из всего топ-10.

4. Хельсинки, Финляндия

Хельсинки известен своими многочисленными пешеходными маршрутами, высоким уровнем безопасности и отличной инфраструктурой. Этот город идеально подходит для тех, кто любит неспешные прогулки и желает насладиться скандинавской природой.

5. Париж, Франция

Париж – это, пожалуй, самый роскошный город в мире. Там все отлично и с общественным транспортом, и с велосипедными дорожками. А если вам надоело исследовать внутренние районы Парижа, отправляйтесь чуть дальше города в Форе-де-Фонтенбло, где вас ждут 300 км лесных троп на выбор.

7. Мадрид, Испания

Мадрид – это не только столица Испании, но и один из самых удобных городов для пеших прогулок. Он является самым дождливым городом в рейтинге. Поэтому очень маловероятно, что погода испортит ваше путешествие.

8. Осло, Норвегия

Осло – город, объединяющий современную архитектуру и природу. Пешеходные маршруты проходят через парки, вдоль фьордов и древних улочек, что позволяет туристам наслаждаться как урбанистическими пейзажами, так и природными красотами.

9. Копенгаген, Дания

Копенгаген известен своими удобными велосипедными маршрутами, но для пеших прогулок город предлагает много возможностей. Также столица Дании имеет второй высокий рейтинг по общей длине велосипедных дорожек.

10. Амстердам, Нидерланды

Амстердам известен своей велосипедной культурой и занял 10 место в списке. Но город все еще предлагает отличные возможности для пешеходов. Пешеходные дорожки по каналам создают идеальные условия для прогулок, открывая перед туристами живописные виды.

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