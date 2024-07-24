Для них не существует правил: три знака зодиака являются большими мятежниками

Некоторые знаки зодиака больше всего ценят покой. Они любят, чтобы их дни были уютными, комфортными и даже немного предсказуемыми. Однако астрологи говорят, что в зодиакальном кругу есть и настоящие мятежники: для них ежедневная рутина – самое плохое, что может случиться в жизни.

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Правящая планета оказывает большое влияние на судьбу и черты характера. Бунтарство также может проявляться в форме полной безмятежности. Для этих знаков зодиака обычно нет границ – они готовы рисковать, всегда принимают импульсивные решения и никогда не сидят на месте.

Овен

Овен – всегда лидер стаи. Он руководим Марсом, планетой действия и агрессии, поэтому воплощает смелую и импульсивную бунтарскую натуру. Этот огненный знак известен бесстрашным стремлением отстаивать свою волю".

Они не слушают никого, кроме самих себя и часто намеренно расширяют границы. Восстание Овна часто прямо и конфронтационно, выражаясь в жесткой решимости лидировать и бросить вызов обществу. Они не боятся протестовать предполагаемой несправедливости или ограничения.

Стрелец

Стрелец – один из самых непокорных знаков зодиака. Это огненный знак, которым управляет Юпитер, планета экспансии и свободы. Стрельцы живут полной жизнью, поэтому вы никогда не заметите, как они нервно наблюдают за событиями, спрятавшись в тени.

Бунтарская полоса Стрельцов — это не причинение потрясений, а больше поиск личной и философской свободы. Вот почему они не боятся бросить работу, переехать из прихоти или отправиться в самостоятельное путешествие. Огненным знаком руководит ненасытное стремление к знаниям, заставляющее постоянно расширять границы. В отношениях Стрельцы ценят независимость.

Водолей

Водолей является синонимом бунтарства, и эта характеристика глубоко укоренена в его правящей планете. Уран, планета революций и перемен, подпитывает Водолея желанием отойти от традиций и проложить новые пути.

Этот воздушный знак гордится тем, что выделяется из стаи. Водолеи также часто бросают вызов общественным нормам. Они ратуют за прогрессивные изменения и мыслят нестандартно. Потому они часто бывают на передовой, на протестах и маршах. Вместо того чтобы волноваться или куда-то убегать, они идут бороться за справедливость.

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