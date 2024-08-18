Для тех, кому надоели Париж и Барселона: два города, которые впечатлят красотой и отсутствием туристов

Самыми популярными европейскими направлениями отдыха традиционно являются Париж и Барселона, однако не Европой единой живут туристы. Опытные путешественники знают, что самые лучшие жемчужины истории и архитектуры можно искать и на других континентах.

Видео дня

Издание Express рассказало, какие два совсем не популярных места могут конкурировать с выдающимися европейскими достопримечательностями. Столпотворения туристов там точно не встретить – и если вы решитесь на далекое путешествие, вас ждет действительно невероятный опыт.

Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика

Сан-Мигель-де-Альенде расположен в штате Гуанахуато, Мексика. Город был основан в 1542 году, а до прибытия на территорию испанских конкистадоров здесь жили коренные жители чичимеки. Сначала испанцы построили небольшую часовню, решив посвятить новый город Архангелу Михаилу.

Колониальный период ознаменовался обнаружением залежей серебра в Гуанахуато и Сакатекасе, а главная дорога проходила через Сан-Мигель.

В старом городе есть множество достопримечательностей XVI века, а в 2008 году он был включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас здесь селятся богатые пенсионеры из Мексики, США и Канады, которых привлекает спокойствие, красота и приятный климат.

Сан-Мигель-де-Альенде станет отличным вариантом путешествия для тех, кто любит искусство и культуру, поскольку в городе регулярно проводят фестивали, открывают галереи и организуют культурные мероприятия.

Антигуа, Гватемала

Город Антигуа находится в центральных высокогорьях Гватемалы. Оно известно хорошо сохранившейся колониальной архитектурой. С 1979 года город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особую атмосферу придает окружающий ландшафт – здесь есть высокие холмы и даже три больших вулкана.

Более 200 лет город был столицей большого региона, включавшего почти всю Центральную Америку и современный мексиканский штат Чиапас. Антигуа и дальше оставалось бы столицей, если бы не произошедшая в 1773 году серия землетрясений. Испанская корона приказала перенести главный город на более безопасную и защищенную территорию Храмовой долины.

Среди достопримечательностей: собор Сан-Хосе, Церковь Сан-Франсиско, Музей колониального искусства, музей нефритовых изделий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-5 местах для хорошего отдыха в октябре 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.