Для трех знаков осень начнется неудачно: кому не повезет в сентябре. Гороскоп

С наступлением осени мы всегда с новой силой беремся за работу и начинаем готовиться к новым свершениям. Но представителям трех знаков зодиака не стоит ожидать, что их усилия в грядущем сезоне будут очень успешными.

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Астрологи назвали троицу, которой предстоит проявлять осторожность. Читайте гороскоп дальше, чтобы узнать, кому не повезет в сентябре.

Телец

Похоже, сентябрь может принести Тельцам дополнительные испытания. В первый осенний месяц вам очень рекомендуется избегать участия в любых инвестициях, вызывающих малейшие сомнения. Проявляйте осторожность также со значительными затратами.

Если вы одиноки и ищете любви, то можете испытать разочарование. Друзья познакомят вас с кем-то, кто, по их мнению, вам подходит, но ничего из этого не выйдет. Если любовь еще не нашла свой путь к вам, не нужно очень торопиться. Найдите вдохновение, приложите усилия и наслаждайтесь полноценной жизнью. Любовь придет, когда звезды сойдутся.

Лев

Вы будете переживать ряд взлетов и падений. Вам нужно развивать умение управлять эмоциями, принимать обдуманные решения и предотвращать импульсивные действия. В таком случае вы сможете уберечь себя от ряда значительных рисков.

В сентябре в вашу жизнь войдет и уйдет из нее множество людей, поэтому будет сложно определить, кто действительно заслуживает вашего доверия. Есть вероятность, что вам предложат начать служебный роман. Будьте осторожны и обдумывайте это решение мудро – вы можете подвергнуть карьеру опасности. Львы, состоящие в браке, могут быть чрезмерно восприимчивы к влиянию своего окружения.

Рыбы

Вам может быть полезно более спокойно подходить к вещам, поскольку чрезмерный перфекционизм может отрицательно повлиять на ваше настроение. Особенно важно отпустить контроль Рыбам, которые ищут любовь. Вы можете столкнуться с трудностями в поиске наилучшего партнера. Помните, что вы не обязаны соглашаться на ухаживания кого-то, кто вам искренне не интересен. В отношениях Рыб тоже намечается трудный период, это может повлечь за собой появление в них третьего человека.

Сентябрь может принести некоторые трудности в вашей работе. Распространение недостоверной информации может привести к многочисленным недоразумениям с вашими коллегами. А это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на вашей карьере. Внимательно отнеситесь к своим финансам. Тщательно сверяйте доходы с расходами и при необходимости обратитесь за консультацией к профессионалу.

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