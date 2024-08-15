Для трех знаков зодиака 15 августа закончится период борьбы: кому ждать облегчения

Жизнь – это дорога из взлетов и падений, однако иногда черные полосы кажутся слишком продолжительными. Астрологи утешают новостями: уже 15 августа для нескольких знаков зодиака закончится период трудностей и испытаний.

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Транзит Луны в квадрате Нептуна принесет энергию покоя и ясности. Согласно прогнозу, период борьбы закончится для Овнов, Дев и Водолеев.

Овен

Вы сможете решить проблему, которая долго не давала вам покоя. Благодаря квадрату Луны к Нептуну вы будете точно знать, чем закончится ваша борьба. А кончится она довольно удачно. Если вы можете решить эту конкретную проблему, вы решите и многие другие вопросы.

Этот транзит поможет встать на путь роста и развития. Дата 15 августа может означать конец вашей борьбы. Проблема в том, что вы долгое время просто притворялись жертвой и жаловались, вместо того, чтобы взять все в свои руки. Если вам удастся найти силы для активных действий, вы точно выйдете победителем.

Дева

Разве не было бы приятно думать, что именно сегодня наступит последний день непростой борьбы, что тянется уже вечность? Вам очень повезло, поскольку, настал ваш черед избавиться от этих трудностей и начать новый этап в жизни. Во время квадрата Луны до Нептуна вы увидите, что для всех проблем есть решение, и вы, наконец, сможете его найти.

Речь идет только о том, чтобы следовать своему сердцу. Если интуиция говорит вам, что есть решение, которое может сработать, попробуйте. Примите этот вариант, даже если он кажется немного нелогичным. Луна в квадрате с Нептуном подсказывает, что это именно тот выбор, который вы должны сделать уже давно, но почему боялись.

Водолей

Вы имеете мятежный характер и не можете долго сосредоточиться на скучной работе. Это одна из причин, почему вы всегда откладываете рутинные рабочие проекты, а затем ничего не успеваете и сетуете на дедлайны.

Вы хотите быть свободными и жить без страха. И вы увидите, что в основе большинства ваших трудностей лежит страх. Вы достаточно сильны и смелы, чтобы жить так, как хочет ваше сердце. Вы не обязательно должны тратить лучшие годы жизни на работу, что не доставляет вам удовольствия. Следует прекратить эту борьбу с собой раз и навсегда.

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