Домашние энергетические батончики: вкусный и полезный рецепт
Энергетические батончики – это идеальный вариант перекуса. Они придают силы и заряд бодрости, а также надолго утоляют чувство голода. Также они могут служить в качестве десерта.
Как приготовить энергетические батончики дома, в Instagram рассказала фудблогер Вика Королевская. Как оказалось, ничего сложного в этом процессе нет, а в результате вы получите очень вкусный и полезный вкус.
Ингредиенты
- Кешью – 75 гр.
- Миндаль – 75 гр.
- Фисташки – 50 гр.
- Финики – 300 гр.
- Чернослив – 100 гр.
- Семена тыквы – 30 гр.
- Мак – 2 ст.л.
- Лен – 2 ст.л.
- Стружка кокосовая – 30 гр.
- Масло ТХИ – 2 ст.л. (1 ст.л. для орехов, 1 ст.л. для фиников)
- Цедра лимона – 1 шт.
- Корица – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Орехи поджарить на сковороде из 1 ст. л. масла ТХИ до золотистого цвета, затем измельчить ножом, оставляя большие кусочки.
2. Финики очистить от косточек. Чернослив и финики выложить на сковороду из 1 ст. л. масла ТХИ, добавить немного воды и прогреть до кремообразной консистенции.
3. Семена тыквы подсушить на сухой сковороде.
4. Лен перемолоть в кофемолке до состояния муки.
5. К орехам добавить кокосовую стружку, мак, подсушенные тыквенные семена, перемолотый лен, хорошо перемешать.
6. Когда финиково-черносливовая масса станет пастообразной, добавить в нее ореховую смесь, корицу и цедру лимона, тщательно вымешать.
7. Форму смазать кокосовым маслом, выложить массу, хорошо утрамбовать.
8. Обернуть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.
9. На следующий день перевернуть, нарезать треугольниками, сложить в контейнер, перекладывая пергаментом.
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