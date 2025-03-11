Домашние энергетические батончики: вкусный и полезный рецепт

Энергетические батончики – это идеальный вариант перекуса. Они придают силы и заряд бодрости, а также надолго утоляют чувство голода. Также они могут служить в качестве десерта.

Видео дня

Как приготовить энергетические батончики дома, в Instagram рассказала фудблогер Вика Королевская. Как оказалось, ничего сложного в этом процессе нет, а в результате вы получите очень вкусный и полезный вкус.

Ингредиенты

Кешью – 75 гр.

Миндаль – 75 гр.

Фисташки – 50 гр.

Финики – 300 гр.

Чернослив – 100 гр.

Семена тыквы – 30 гр.

Мак – 2 ст.л.

Лен – 2 ст.л.

Стружка кокосовая – 30 гр.

Масло ТХИ – 2 ст.л. (1 ст.л. для орехов, 1 ст.л. для фиников)

Цедра лимона – 1 шт.

Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Орехи поджарить на сковороде из 1 ст. л. масла ТХИ до золотистого цвета, затем измельчить ножом, оставляя большие кусочки.

2. Финики очистить от косточек. Чернослив и финики выложить на сковороду из 1 ст. л. масла ТХИ, добавить немного воды и прогреть до кремообразной консистенции.

3. Семена тыквы подсушить на сухой сковороде.

4. Лен перемолоть в кофемолке до состояния муки.

5. К орехам добавить кокосовую стружку, мак, подсушенные тыквенные семена, перемолотый лен, хорошо перемешать.

6. Когда финиково-черносливовая масса станет пастообразной, добавить в нее ореховую смесь, корицу и цедру лимона, тщательно вымешать.

7. Форму смазать кокосовым маслом, выложить массу, хорошо утрамбовать.

8. Обернуть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

9. На следующий день перевернуть, нарезать треугольниками, сложить в контейнер, перекладывая пергаментом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: