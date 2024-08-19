Достопримечательности на каждом шагу: назван лучший город Европы для пешего туризма

Эксперты назвали топ лучших европейских городов для пеших прогулок, и на верхушке рейтинга оказалась Флоренция. Европа может похвастаться множеством городов, которые идеально подходят для пеших прогулок, предлагая волшебные площади, романтические набережные и невероятную средневековую архитектуру.

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Новый рейтинг был основан исключительно на аспектах удобства, комфорта и большого количества исторических памятников на квадратный километр. Во Флоренции туристы могут добраться до основных достопримечательностей всего за 10 минут ходьбы.

Флоренция

Флоренция – город в регионе Тоскана, внесший грандиозный вклад в развитие европейской и мировой цивилизации. Здесь жили и творили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте и Галилей. Флорентийский диалект лег в основу литературного итальянского языка, а флорентийская монета в средневековье стала эталоном для всей Европы. Именно мыслители из Флоренции положили начало эпохе Возрождения.

Флоренция – центр культуры и искусства и самый лучший город для пеших прогулок. Всего 10 минут ходьбы – и вы можете добраться до главных достопримечательностей Флоренции. Понте Веккьо, знаменитый собор Дуомо и галерея Уффици, удобно расположены рядом друг с другом, что позволяет легко посетить эти культовые места за короткий промежуток времени.

Венеция

Город-порт расположен в Адриатическом море, а исторический центр состоит из 118 островов Венецианской лагуны, разделенных 150 каналами и проливами, через которые переброшено около 400 мостов. И несмотря на это, Венеция – довольно компактный город для пешего туризма город. В течение 12 минут ходьбы вы сможете увидеть такие достопримечательности, как Риалто, площадь Сан-Марко.

Рига

Крупнейший культурный центр Латвии расположен на берегу Рижского залива Балтийского моря, основанный город был крестоносцами в 1201 году. Пройдя чуть более 3-х км, вы сможете посмотреть ключевые достопримечательности Риги, такие как Кафедральный собор, Дом Черных Голов и Центральный рынок, где можно приобрести вкусные местные закуски, чтобы зарядиться энергией.

Туристам советуют посетить Латвийский национальный художественный музей, этнографический музей, здание Райниса и Аспазии, музей латышской истории и исторический музей.

Афины

Расположенная в 8 км к северо-востоку от порта Пирей в Эгейском море, столица Греции разрослась вокруг скалистых холмов Акрополиса Ареопага. В Афинах прогулка протяженностью 5 км позволит вам посетить достопримечательности города, в частности Акрополь и Парфенон, Агору и Национальный сад.

Античное наследие включает Парфенон, Храм Зевса Олимпийского, Римский форум, Храм Гефеста и т.д. Олицетворением современной истории города является так называемая Афинская трилогия: Национальная библиотека, Афинский университет и Национальная академия.

Гамбург

Менее чем через час вы сможете пройти 3,5 км, соединяя главные достопримечательности Гамбурга, такие как Гамбургское подземелье и Морской музей. В городе есть 60 музеев, в том числе Гамбургская картинная галерея, Музей искусств и ремесел. Есть 45 театров (оперы, балета и драмы), библиотеки, один из лучших европейских зоопарков, ботанический сад, сооединяющийся с городским парком Плантен-унд-Бломен.

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