Дуа Липа и Эмили Ратаковски уже в тренде: какие кроссовки будут модными осенью-2024

Кроссовки вошли в моду всерьез и надолго. Один из признаков этого – тренды, регулярно возникающие среди любителей спортивной обуви.

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Мода на них достаточно изменчива, а вот модели, которые оказываются на пике моды, всегда весьма выразительны. Как пишет издание Who What Wear, свежий тренд продемонстрировали такие звезды, как Дуа Липа и Эмили Ратаковски.

Они выбрали для себя двухцветную модель Puma Speedcat, имитирующую обувь гонщиков Формулы-1. Немецкий бренд с 2004 года сотрудничает с топовыми гоночными командами, поэтому хорошо знает, как должна выглядеть такая обувь.

Особенность гоночных кроссовок в том, что они должны быть очень удобными и мягкими, как домашние тапочки. Именно так и получились Speedcat. Кроссовки имеют удобную анатомическую форму и не перегружены декоративными элементами. Украшают их только белые вставки по бокам.

Дуа Липа совмещала свою пару как с шортами, так и с джинсами. Если она оголяла ноги, то дополняла кроссовки высокими спортивными носками. Или выбирала мешковатые джинсы, которые вместе с удобной обувью создавали чувство комфорта.

Эмили Ратаковски также предпочитает спортивный стиль, когда выходит на улицу в своих Speedcat. Но совмещает их с трендовыми шортами на завязке короткой футболкой и бейсболкой. Как видим, обе знаменитости стремятся к максимальному комфорту, когда надевают эту модель.

Но имейте в виду – подошва этих кроссовок достаточно тонкая. Поэтому тренд на них отойдет, как только закончится теплая погода. Впрочем, модные эксперты прогнозируют, что Speedcat весной вернутся в моду.

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