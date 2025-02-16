Дуа Липа и Гейли Бибер в тренде: в моду вернулась необычная зимняя обувь

Певица Дуа Липа и модель Гейли Бибер – настоящие законодательницы моды. Недавно они появились на публике в обуви на платформе, что напоминали луноходы. Этот тренд быстро набирает популярность и возвращает к стилю 90-х и начала 2000-х годов.

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Вероятно, эта обувь будет популярной и в следующем сезоне. А пока зима еще не подошла к концу, модные эксперты предлагают приобрести теплые и удобные луноходы. Детали рассказало издание Instyle.

Луноходы – разновидность обуви с толстой, часто завышенной платформой. Они могут иметь разнообразный дизайн, от спортивного до более элегантного, но их общая черта - именно эта массивная платформа. Свое название они получили из-за сходства с обувью космонавтов, ходивших по Луне.

После нескольких лет забвения, луноходы снова появляются на модных подиумах и в гардеробах знаменитостей. Дуа Липа и Гейли Бибер, как обычно, задают тренды, демонстрируя стильные образы с этой обувью. Звезды выбирают луноходы разных цветов и фасонов, сочетая их с разнообразной одеждой.

Дуа Липа часто появляется на публике в футуристических образах, сочетая "космические" сапоги с элегантными или, напротив, спортивными нарядами. Дуа Липа доказала, что луноходы – выбор не только для сценических костюмов, но и для повседневных образов.

Хейли Бибер, известная своим стильным, но одновременно простым подходом к моде, также не осталась в стороне от этого тренда. Она продемонстрировала, как удачно сочетать луноходы с минималистическими аутфитами. Гейли предпочитает выверенный и элегантный подход к моде, и именно так она адаптирует луноходы под собственный стиль.

Мода циклична, и после того, как стиль 2000-х годов снова стал популярен, на сцену возвращаются элементы того времени, в том числе луноходы. Это также частично связано с предпочтением современных дизайнеров к ретро-эстетике.

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