Дуа Липа показала горячие летние образы в миниатюрном бикини. Фото

Как бы ни истощила нас аномальная жара этого года, вскоре мы будем с ностальгией вспоминать теплые летние дни. Так что самое время посвятить последние августовские уикенды пляжному отдыху. Известная певица и дизайнер Дуа Липа готова вдохновить на отпуск – она показала горячие летние образы в миниатюрных бикини.

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После выпуска нового альбома Radical Optimism в мае певица создала собственную версию Brat Summer. В сети появились трендовые купальники, которые будут актуальны и в следующий пляжный сезон.

Липа опубликовала в Instagram пост и показала яркие летние образы. Внимание поклонников привлек цветастый купальник. Певица надела желтый купальный топ на бретелях с завязками спереди, украшенный узором розово-красных цветов. Стринги в тон она скрыла за красными шортами с белой полоской.

На другой фотографии Липа показала, как загорает у бассейна в полосатом купальнике. Кстати, комплект бикини Radical Optmism доступен в ее сувенирном магазине по цене 100 долларов.

Летний гардероб Липы состоит не только из бикини. Певица также продемонстрировала еще несколько летних образов, доказав, что активно следит за модными трендами даже в отпуске.

Модные эксперты обратили внимание на сочетание простого черного свитера с леопардовыми брюками. Это идеальный образ для вечерней прогулки или прохладного дня в начале осени. Липа объединила леопардовый принт с черными ковбойскими ботинками и двумя золотыми подвесками-крестиками.

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